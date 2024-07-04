Минчанин хотел припарковаться в «Минск Мире» — и собрал миллион просмотров 18 4.07.2024, 8:24

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Трехминутный ролик вызвал бурю в Сети.

Минчанин выложил в TikTok видео, как обстоят дела с парковкой в «Минск Мире» — в трехминутном видео несколько безуспешных попыток найти свободное место. Внимание на ролик обратил CityDog.

В трехминутном видео, у которого уже более 716 тысяч просмотров и тысяча комментариев, безуспешные попытки минчанина найти парковочное место в популярном районе «Минск Мир».

Целый ряд из более чем 25 припаркованных машин автор снимает уже на подъезде к самому ЖК, то есть тем, кто оставил машины на этом месте, идти до близлежащих домов минимум от 850−900 метров.

Дальше еще интереснее — парковки во дворах

При въезде во двор — уже битком, при этом машины ставят почти на тротуаре. Автор видео комментирует, что «идет только на первый круг». Спойлер: таких будет несколько. Но при этом отмечает, что места для инвалидов «всегда свободны». Машины плотно стоят по обеим сторонам дороги, иногда в два ряда, блокируя при этом выезд тем, кто успел занять парковочное место. Спустя три минуты видео автор так и не находит свободного места.

И что в комментариях?

Как обычно, очень жаркое обсуждение самого района «Минск Мир» и застройщика, которого, по мнению комментирующих, нужно обязать строить многоуровневые паркинги. Они, к слову, там есть — целых семь штук. Но, как пишут под постом, «стоят пустые», потому что все хотят «парковаться бесплатно и ближе к дому». Машино-место на таком паркинге, кстати, обойдется в 4300 евро при условии 100%-й оплаты.

А вот что пишут еще

«Мой папа всегда находит, где там стать возле дома. Даже сейчас на видео увидела его машину чуть ли не у подъезда, но парковка — это проблема, потому что этот проект рассчитан на подземные паркинги».

«Ну, вот реально продавали бы эти парковочные места по 2000–3000 долларов, каждый бы купил, сколько ему нужно, а застройщики на этапе стройки сделали бы столько, сколько нужно, мест».

«Парковочных мест делают столько, сколько и нужно, все строго по закону: 1 место на 3 квартиры, а то, что у вас 3 машины на 1 квартиру, — это уже ваши проблемы».

«В такое время ты ни в одном районе машину не поставишь: хоть в Серебрянке, хоть в Чижовке, хоть в Уручье».

«Мне эти покатушки напомнили, как я в Женеве свободное парковочное место искала. И я его нашла — в 5 км от дома. Обратно ехала на автобусе. А назавтра встала в 7 утра, так как машину до 8.00 нужно было убрать с парковки, иначе — штраф. Это парковка какого-то офисного здания, где можно стоять с 19.00 до 8.00, в остальное время — только сотрудникам этого офиса».

«Съездите в спальный район Малиновки, любой другой и в центр, пожалуйста, в это же время — жду видео».

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