Кладбище оккупантов в Саратове впечатлило россиянина

Кладбище оккупантов в Саратове впечатлило россиянина9
- 4.07.2024, 8:33
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Могилам на видео конца и края нет.
На российской территории за последние два с половиной года появилось большое количество новых кладбищ, где похоронены оккупанты. Одно из таких в городе Саратове снял на видео россиянин. Он был потрясен масштабами потерь, передает Диалог.UA.
«Вот так выглядит результат «СВО». Это только Саратов! Конца и края нет. Наши ребята», - говорит за кадром грустный россиянин.
Отметим, что Саратов находится более чем в 700 км от украинских границ. Между тем потери ВС РФ в войне против Украины в России являются государственной тайной.
Согласно официальным данным украинского Генштаба, на утро 3 июля 2024 года потери РФ в большой войне составили убитыми и ранеными свыше 546 тысяч человек. Таких потерь россияне не несли со времен окончания Второй мировой войны.
"Вот так выглядит результат сво, конца и края нет. Наши ребята, и это только Саратов..."— олександр полуботько (@polu_olex) July 3, 2024
Кладбище в городе Саратов. На новом погосте похоронены сотни российских военнослужащих. Место предусмотрительно выбрано с большим запасом, ведь война идет до последнего русского. pic.twitter.com/4faqQVdpLm