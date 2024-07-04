WP: Трамп надеется, что Байден не выйдет из гонки

WP: Трамп надеется, что Байден не выйдет из гонки2
- 4.07.2024, 8:39
- 2,188
Команда республиканца начала готовиться к различным сценариям.
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат на предстоящих президентских выборах вместе с представителями своей кампании надеются, что действующий президент Джо Байден не выйдет из предвыборной гонки. Республиканцы считают, что Трампу будет легче победить Байдена, чем кого-то другого из демократов.
Об этом пишет Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
Публично Трамп и его союзники отвергли возможность того, что Байден выйдет из гонки, утверждая, что демократам поздно менять курс. Однако в частном порядке команда экс-президента-республиканца начала готовиться к различным сценариям. Они считают, что победить другого кандидата от демократов - не Байдена или вице-президента Камалу Харрис, будет сложнее.
Как отметил Дэвид Аксельрод - бывший главный стратег предвыборного штаба Барака Обамы, республиканцы хотят, чтобы Байден остался в предвыборной гонке, поскольку считают его «уязвимым».
«Вы видите, что они совсем не в восторге от перспективы его выхода из гонки», - сказал он.
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт заявила, что предвыборный штаб Трампа ожидает, что кандидатом от Демократической партии будет Байден. Она также добавила, что уверена в победе экс-президента-республиканца независимо от обстоятельств.
Источники отмечают, что команда Трампа считает, что его победе не помешает даже его приговор и ряд уголовных обвинений.
«Я собираюсь появиться и проводить кампанию, независимо от того, он ли это (Байден, - ред.) или кто-то другой», - заявил Трамп в понедельник, 1 июля, в одной из программ.
Отметим, что 15-18 июля состоится Национальный съезд Республиканской партии, во время которого делегаты Республиканской партии выберут кандидатов партии на пост президента и вице-президента на выборах президента США 2024 года. Вероятно, что кандидатом на пост президента США от Республиканской партии будет Дональд Трамп.
Национальный съезд Демократической партии состоится 19-22 августа. Тогда демократы окончательно утвердят кандидатов партии на пост президента и вице-президента на выборах президента США.