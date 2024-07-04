На Донбассе погиб известный украинский писатель 1 4.07.2024, 8:50

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Он был командиром роты огневой поддержки 206-го батальона территориальной обороны ВСУ.

В среду 3 июля на востоке погиб украинский военный, писатель из Херсонской области Василий Паламарчук. Об этом сообщили в пресс-службе Алешковской территориальной общины в Facebook .

«На восточном направлении, во время выполнения боевого задания, погиб наш земляк, военный, писатель Василий Паламарчук — любимый муж и любящий отец троих детей. Вечная память и уважение Герою! Искренние соболезнования родным и близким!» — говорится в сообщении.

Его знакомая Елена Каспиркевич рассказала, что Паламарчук погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе.

«Мой кум Василий Паламарчук погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Мозг отказывается осознавать», — написала женщина.

По ее словам, она две недели назад долго говорила с ним по телефону. В частности, о том, что трудно постичь умом и сердцем, боец говорил, что не брошу ребят, будет защищать Украину, семью и детей до последнего.

«Он верил в Украину, хоть и видел весь треш изнутри. Кум. Буду делать все, что от меня зависит, для твоей семьи. Хочу верить, ты в лучшем мире», — добавила она.

Украинский боец Василий Паламарчук с позывным «Адвокат» в течение 2014-2015 годов участвовал в АТО в составе 28-й ОМБр. До начала полномасштабного вторжения он успешно занимался адвокатской деятельностью, но уже в начале вторжения РФ был разведчиком-пулеметчиком, а затем командиром роты огневой поддержки 206-го батальона территориальной обороны ВСУ.

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