Место для побега Путина
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 4.07.2024, 8:57
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Китай сделал неожиданный ход.
Интересные новости приходят из тихоокеанского региона. Конкуренция между нахрапистым Китаем, в обозе которого едет его сырьевой – великий геополитик, и свободным миром протекает в форме покупки расположения небогатых островных государств.
Китай сделал ход – «бескорыстно» подарил Вануату новый президентский дворец, собирается построить комплекс правительственных зданий. Проект оценивается примерно в $21 млн.
Австралия и Новая Зеландия тут же нанесли ответный удар – построили и передали государству Соломоновы острова взлетно-посадочную полосу ценой в $35 млн.
Последнее, конечно, возмутительно. Это откровенный «неоколониализм». Что-то молчит ДБ-«дипломатия», надо бы обрушиться на Австралию и Новую Зеландию, поддержав укрепление Китая на Тихом океане.
Кстати, не мешало бы с китайским другом Вануату подписать соглашение о стратегическом партнерстве, построить там свои виллы. Будет, куда бежать. Лови удачу за хвост, начальство.
Телеграм-канал «СерпомПо»