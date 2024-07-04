Место для побега Путина Телеграм-канал «СерпомПо»

4.07.2024, 8:57

9,612

Китай сделал неожиданный ход.

Интересные новости приходят из тихоокеанского региона. Конкуренция между нахрапистым Китаем, в обозе которого едет его сырьевой – великий геополитик, и свободным миром протекает в форме покупки расположения небогатых островных государств.

Китай сделал ход – «бескорыстно» подарил Вануату новый президентский дворец, собирается построить комплекс правительственных зданий. Проект оценивается примерно в $21 млн.

Австралия и Новая Зеландия тут же нанесли ответный удар – построили и передали государству Соломоновы острова взлетно-посадочную полосу ценой в $35 млн.

Последнее, конечно, возмутительно. Это откровенный «неоколониализм». Что-то молчит ДБ-«дипломатия», надо бы обрушиться на Австралию и Новую Зеландию, поддержав укрепление Китая на Тихом океане.

Кстати, не мешало бы с китайским другом Вануату подписать соглашение о стратегическом партнерстве, построить там свои виллы. Будет, куда бежать. Лови удачу за хвост, начальство.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com