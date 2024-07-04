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Место для побега Путина

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 4.07.2024, 8:57
  • 9,612
Место для побега Путина

Китай сделал неожиданный ход.

Интересные новости приходят из тихоокеанского региона. Конкуренция между нахрапистым Китаем, в обозе которого едет его сырьевой – великий геополитик, и свободным миром протекает в форме покупки расположения небогатых островных государств.

Китай сделал ход – «бескорыстно» подарил Вануату новый президентский дворец, собирается построить комплекс правительственных зданий. Проект оценивается примерно в $21 млн.

Австралия и Новая Зеландия тут же нанесли ответный удар – построили и передали государству Соломоновы острова взлетно-посадочную полосу ценой в $35 млн.

Последнее, конечно, возмутительно. Это откровенный «неоколониализм». Что-то молчит ДБ-«дипломатия», надо бы обрушиться на Австралию и Новую Зеландию, поддержав укрепление Китая на Тихом океане.

Кстати, не мешало бы с китайским другом Вануату подписать соглашение о стратегическом партнерстве, построить там свои виллы. Будет, куда бежать. Лови удачу за хвост, начальство.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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