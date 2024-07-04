«Голливуд, не Голливуд?»: депутат Госдумы спросил у главы «Роскосмоса», были ли американцы на Луне 7 4.07.2024, 9:07

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И получил странный ответ.

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Ярослав Нилов спросил у посетившего в среду нижнюю палату парламента главу «Роскосмоса» Юрия Борисова, были ли американцы на Луне.

«Относительно посещения американцами Луны, как вы относитесь к различным интерпретациям относительно того, были/не были, Голливуд/не Голливуд, либо действительно были, увидели такое, получили такие сигналы, что теперь пытаются всячески размыть какую-то жёсткую принципиальную линию по своей позиции относительно Луны?» — спросил Нилов.

«У меня есть только один факт, я интересовался этим делом. В своё время они передали нам часть лунного грунта, который астронавты доставили во время этой экспедиции. По экспертизе нашей Академии наук, лунный грунт оказался именно лунным. Вот это ответ на вопрос», — ответил Борисов.

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