В Польше 38 человек будут судить за контрабанду белорусских сигарет

В Польше 38 человек будут судить за контрабанду белорусских сигарет1
- 4.07.2024, 9:44
На деньги от «бизнеса» покупали люксовые авто и недвижимость.
В окружной суд польского Люблина направлено дело о контрабанде белорусских сигарет в Польшу. По нему проходят 38 человек, представлявших четыре организованные преступные группировки. За два года они сумели нелегально ввезти в страну продукцию почти на 12 млн злотых (около 3 млн долларов), из-за чего бюджет недополучил почти 40 млн злотых (около 10 млн долларов). О деле рассказали в Погранслужбе Польши. Внимание на сообщение обратил MOST.
Контрабанда проходила по железной дороге через терминал в Тересполе. Обычно сигареты прятали в контейнерах или в полувагонах, перевозящих лес и щепу. Граждане Беларуси, осуществлявшие загрузку, передавали сообщникам в Польше номера вагонов, где сокрыт груз. Те договаривались о разгрузке вагонов в перегрузочных терминалах и вывозили сигареты автомобильным транспортом, а затем доставляли их покупателям на территории Польши.
Деньги белорусским пособникам передавались наличными через дальнобойщиков и машинистов.
По данным следствия, с 3 июля 2019 года по 14 октября 2021 года члены преступных групп ввезли в Польшу почти 1,7 млн пачек сигарет стоимостью 11,7 млн злотых. Деньги, заработанные на контрабанде, позднее вкладывались в покупку люксовых автомобилей и недвижимости. У обвиняемых арестовано имущество более чем на 10,7 млн злотых (2,7 млн долларов).
В ходе обысков у подозреваемых, помимо нелегально ввезенных сигарет, обнаружили 154 литра алкоголя без польских акцизных марок, более семи килограммов наркотических веществ стоимостью почти 400 тысяч злотых (100 тысяч долларов), а также газовый пистолет и два автомобиля с измененными номерами VIN.
Сообщается, что большая часть обвиняемых признала вину. 24 человека согласились на добровольное отбытие наказания. К 10 фигурантам дела применена мера пресечения в виде предварительного заключения.