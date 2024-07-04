Как за год изменились цены на жилье в Серебрянке 4.07.2024, 10:01

Счет идет на тысячи долларов.

Серебрянка является третьим по популярности микрорайоном Минска для покупки квартир на вторичке. Ежемесячно здесь совершается примерно 50 сделок купли-продажи. Realt посмотрел, как высокий спрос в столице в 2024 году повлиял здесь на цены.

В этот раз журналисты отобрали квартиры площадью до 70 квадратных метров в микрорайоне Серебрянка, по которым совершались сделки купли-продажи. Рассчитали по ним среднюю стоимость квартиры и квадратного метра в апреле-мае 2024 года и сравнили с ценами сделок за аналогичный период 2023 года. И вот что получили:

За год стоимость наиболее популярной небольшой квартиры площадью до 40 квадратных метров выросла больше всего — в среднем на 7500 долларов (или +15% к стоимости квадратного метра). Квартиру чуть больше (до 50 квадратных метров) в 2024 году можно купить в среднем за 59 300 долларов, что на 5800 долларов дороже, чем год назад. Существенно подорожали 3-комнатные квартиры площадью от 60 до 70 квадратных метров — плюс 7200 долларов (или +12% к стоимости квадратного метра).

При этом за апрель-май 2024 года в этом районе было куплено квартир всего на 6% больше, чем в прошлом году. А средняя стоимость квадратного метра в целом по всем квартирам в апреле-мае 2024 года на 13% выше, чем в аналогичный период прошлого года (1326 долларов за квадратный метр против 1174 долларов в 2023 году).

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