Угнанный в Бельгии микроавтобус нашли под Столином 4.07.2024, 10:15

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Легковушка была зарегистрирована в Беларуси в 2010 году.

На исследование к пинским экспертам поступил автомобиль Volkswagen, принадлежащий жительнице Столинского района.

Идентификационный номер транспортного средства совпал с VIN автомобиля, объявленного в розыск полицией Швеции как похищенный в 2017 году. Легковушка была зарегистрирована в Беларуси в 2010 году, рассказывает пресс-служба Госкомитета судебных экспертиз (ГКСЭ).

Согласно заключению эксперта, идентификационный номер Volkswagen изменили, удалив первичные маркировки и нанеся другие знаки. Эксперту удалось установить первоначальное содержание VIN.

Как оказалось, оригинальный номер совпадает с данными автомобиля, числившегося в угоне в Бельгии. В идентификационный номер транспортного средства внесены символы, которые совпали с угнанным в Швеции автомобилем.

«Получилось, что один VIN-номер имеется у двух транспортных средств», — пояснили в ГКСЭ.

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