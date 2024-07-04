Эксперт: Склады военной техники РФ почти опустошены 1 4.07.2024, 10:24

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Александр Коваленко

Российская армия «выходит в ноль».

Российские склады с военной техникой почти опустошены, из-за чего оккупационная армия испытывает недостаток и пополняет свои запасы или советскими остатками, или бродяжничает в поисках по миру. Об этом «24 каналу» сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Россия по всему миру ищет или советскую технику, или российскую, которую она экспортировала ранее многим странам. Там также обращались и в Северную Корею. Итак, с этим в России сейчас ситуация критическая», — сказал Коваленко.

По его словам, нехватка военной техники у оккупантов вызвана продолжением значительной активности на поле боя, в результате чего враг теряет очень много техники.

В то же время быстро восстанавливать ее запасы россиянам сложно, поэтому они ищут другие пути пополнения этого военного ресурса.

Сейчас, как утверждает Коваленко, российская армия «выходит в ноль» по потерям техники, поскольку пополняет запасы остатками, которые есть на складах и центрах хранения старой советской техники.

Военный эксперт отметил, что российские склады с техникой почти опустошены.

По мнению Александра Коваленко, 2024 год для России может стать критическим, учитывая недостаток обеспечения техники в оккупационном войске.

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