Эксперт: Склады военной техники РФ почти опустошены

Эксперт: Склады военной техники РФ почти опустошены1
- 4.07.2024, 10:24
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Российская армия «выходит в ноль».
Российские склады с военной техникой почти опустошены, из-за чего оккупационная армия испытывает недостаток и пополняет свои запасы или советскими остатками, или бродяжничает в поисках по миру. Об этом «24 каналу» сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
«Россия по всему миру ищет или советскую технику, или российскую, которую она экспортировала ранее многим странам. Там также обращались и в Северную Корею. Итак, с этим в России сейчас ситуация критическая», — сказал Коваленко.
По его словам, нехватка военной техники у оккупантов вызвана продолжением значительной активности на поле боя, в результате чего враг теряет очень много техники.
В то же время быстро восстанавливать ее запасы россиянам сложно, поэтому они ищут другие пути пополнения этого военного ресурса.
Сейчас, как утверждает Коваленко, российская армия «выходит в ноль» по потерям техники, поскольку пополняет запасы остатками, которые есть на складах и центрах хранения старой советской техники.
Военный эксперт отметил, что российские склады с техникой почти опустошены.
По мнению Александра Коваленко, 2024 год для России может стать критическим, учитывая недостаток обеспечения техники в оккупационном войске.