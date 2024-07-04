Лукашенко добивает белорусскую медицину 9 4.07.2024, 10:26

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А его самого лечат лучшие врачи Беларуси.

С первых дней нахождения у власти Александр Лукашенко «заботится» о медицине. То к роженицам в палату придет с цветами, то в «красную зону» с маской на подбородке наведается в разгар ковида, пишет «Салiдарнасць».

А еще бесконечные совещания и наставления, попытки «нормализовать» систему здравоохранения, заставить молодых врачей отрабатывать в тех больницах, куда отправит родина.

Впрочем, таким же образом он оказывает заботу и в других сферах — в образовании, промышленности или сельском хозяйстве. Примерно с тем же результатом.

Но сегодня мы поговорим о том, как решения властей в сфере медицины сказываются на благосостоянии и качестве жизни простых белорусов.

Минус пять тысяч медиков

И начнем мы с последних новостей. По итогам первых пяти месяцев этого года из организаций здравоохранения уволили 17200 человек, а приняли на работу 12300, сообщает канал banki24. Чистый отток составил 4900 сотрудников.

Соотношение принятых и уволенных медиков за этот период составило 71,4%. И этот показатель выглядит заметно печальнее среднего по экономике — 87,0%.

За этими цифрами прячется целый букет проблем для рядовых граждан. Врачей все меньше — очереди к оставшимся специалистам все длиннее. Кто-то банально может не дождаться важного обследования.

Кроме того, из-за сокращения числа узких специалистов пациентам часто приходится прибегать к платным услугам, ехать в другие города, а это все — дополнительные расходы.

Увольнения, посадки, эмиграция

Врачи — одни из лидеров по числу вакансий. При этом власти продолжают своими действиями усугублять ситуацию. Ежедневные новости из судов говорят о непрекращающемся конвейере репрессий в отношении медиков. Свежий пример: в Гомеле после отсидки на сутках за подписки на объявленные властями экстремистские ресурсы были уволены супруги Ивановы.

Олег Иванов — врач-онколог с 36-летним стажем. Известный и уважаемый специалист в области опухолей головы и шеи, кандидат медицинских наук, автор многочисленных научных публикаций, учебно-методических пособий, патентов на изобретение, обладатель звания «Отличник здравоохранения Беларуси».

Ольга Иванова — радиационный онколог высшей категории, была сотрудницей радиологического отделения гомельского областного онкодиспансера.

Учитывая то, что увольнение «за политику» в сегодняшней Беларуси по сути является «волчьим билетом», супругов Ивановых можно с большой долей вероятности считать потерянными для белорусского здравоохранения.

Кроме увольнений и посадок кадровый голод в стане медиков подпитывает вынужденная эмиграция из страны. Часто отъезд становится следствием первых двух причин.

Кроме этого, уезжают те, кто не выдерживает общей атмосферы в стране и на работе: засилие идеологии, бюрократии, общая подозрительность, страх увольнения.

Но властям, судя по всему, этого мало. И они делают задел на будущее, анонсируя увеличение отработок дипломов для врачей. Тем самым провоцируя отток из страны будущих медиков.

Но что там будущее, если уже сегодня государству не нужны обладатели звания «Отличник здравоохранения Беларуси»?

Или штучные специалисты, как уникальный челюстной хирург Андрей Любецкий, 18 лет отработавший в детской больнице № 4 в Минске. Или известный врач-реаниматолог из Витебска Владимир Мартов, находящийся не у койки пациента, а на шконке СИЗО.

Как власти скрывали правду о смертности от ковида

Вышеупомянутый доктор Мартов ждет «суда» в следственном изоляторе не за коррупционное преступление и не за служебную халатность.

Он один из немногих и первых в стране медиков, кто с первых дней говорил о том, с чем столкнулась белорусская медицина в разгар коронавируса. О нехватке элементарного — масок и респираторов, о сокрытии настоящей статистики смертности. И продолжал говорить об этом после того, как пандемия закончилась.

Независимое расследование показало, что с марта 2020-го по март 2021-го избыточная смертность в стране составила 32 тысячи человек — в 14 раз больше, чем сообщали власти. По этому показателю наша страна вырвалась в анти-лидеры Восточной Европы, догнав некоторые страны Латинской Америки.

Специалист по анализу данных из немецкого Университета Тюбингена Дмитрий Кобак изучил цифры из Беларуси и пришел к выводу, что только в 2020-м от ковида могли умереть свыше 25 тысяч белорусов.

И в этом есть все основания обвинять высшее руководство страны, которое в условиях пандемии повело себя крайне безответственно. Что, собственно, ему и аукнулось в августе 2020-го.

Что бывает, когда ценой зубной пломбы занимается чиновник

Приведем пример того, что бывает, когда чиновники пытаются отрегулировать отдельную сферу — на примере частной стоматологии. За последние два года здесь предприняли несколько попыток изменить цены.

Якобы для того, чтобы они стали ниже для клиентов. Но вышло как всегда — с точностью наоборот. На некоторые услуги цены значительно выросли — где-то на 20-30%, а где и вдвое.

Неоднократно на каждом шагу мы видим доказательства того, что люди, в руках которых сосредоточена власть, совершенно не интересуются благополучием людей, в руках которых власти нет – а это и врачи, и пациенты в том числе.

Мы уже много лет наблюдаем, как систематически, с большей или меньшей изобретательностью, «раскулачивается» медицинский бизнес. То травматологов посадят, то на офтальмологов ополчатся, теперь стоматологи – не любят власти «богатеньких», давайте их будем «раскулачивать».

«Дело ортопедов» и интерес семьи Лукашенко

В марте 2022-го в Беларуси были задержаны 35 травматологов-ортопедов по подозрению в коррупции. Многие из них были далеко не рядовыми сотрудниками.

«Дело ортопедов» привело к удлинению очереди на замену суставов, которая и без этого растянулась на годы. Только замены тазобедренного сустава ожидает порядка 14 тысяч человек.

Как же в этой ситуации поступили власти? Они запретили государственным больницам проводить платную замену коленных и тазобедренных суставов.

И, как выяснили журналисты-расследователи, единственным частным учреждением, имеющим право проводить такие операции, осталась клиника «Мерси». Ее услуги оказались намного дороже, чем это было в госбольницах.

Но это не единственная характерная особенность избранной клиники. Оказалось, что принадлежит она лицам, тесно связанным с семьей Лукашенко.

У кого в Беларуси с медициной все хорошо

Есть такая категория лиц, у которых в плане медобслуживания и лечения все очень даже неплохо. На них не сказываются ни дефицит кадров, ни качество оборудования. Как вы уже, наверное, догадались, речь на этот раз идет о далеко не рядовых гражданах.

Начнем с того, кто не устает рассказывать, что у нас «лучшая в мире медицина». И при этом почти не врет. Ведь Александр Лукашенко обслуживается в Республиканском клиническом медицинском центре Управделами Лукашенко, так называемой «лечкомиссии».

Центр построили за два года в Ждановичах. И очень скоро он был прозван в народе «больницей для чиновников», так как в первую очередь был рассчитан на обслуживание госслужащих. В 2017-м накануне открытия Лукашенко даже пришлось оправдываться по этому поводу. Но вышло не очень убедительно.

Клинику построили за счет бюджета, речь идет о сотне миллионов долларов, но простому смертному там можно лечиться сугубо за свой счет.

Что не мешает правителю до сих пор хвалиться «бесплатной» медициной и пугать народ страшилками о западной медицине, якобы вытягивающей из людей последние гроши.

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