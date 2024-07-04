«Идеальный шторм» для режима

«Идеальный шторм» для режима1
- 4.07.2024, 10:34
- 3,130
Хунта сама создает все предпосылки для давления на нее.
Telegram-канал «Ник и Майк» считает, что Лукашенко вынужден выпускать политзаключенных под давлением Китая из-за угрозы закрытия границы с Польшей:
— Ситуация, когда складываются геополитические условия, и хунта мешает всем, создаёт предпосылки для эффективного давления, что и было реализовано. Недовольство ключевых игроков на Шелковом пути было и раньше, но Лукашенко умудрился втащить себя в «идеальный шторм».
Мы рады за каждого, кто выходит. Однако понимаем, что вышли ещё далеко не все.
Похоже, у отдельных европейских политиков все же есть яйца. А у Лукашенко там все давно проржавело.
Это очевидно и внутри самой хунты.