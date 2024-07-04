«Идеальный шторм» для режима 1 4.07.2024, 10:34

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Хунта сама создает все предпосылки для давления на нее.

Telegram-канал «Ник и Майк» считает, что Лукашенко вынужден выпускать политзаключенных под давлением Китая из-за угрозы закрытия границы с Польшей:

— Ситуация, когда складываются геополитические условия, и хунта мешает всем, создаёт предпосылки для эффективного давления, что и было реализовано. Недовольство ключевых игроков на Шелковом пути было и раньше, но Лукашенко умудрился втащить себя в «идеальный шторм».

Мы рады за каждого, кто выходит. Однако понимаем, что вышли ещё далеко не все.

Похоже, у отдельных европейских политиков все же есть яйца. А у Лукашенко там все давно проржавело.

Это очевидно и внутри самой хунты.

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