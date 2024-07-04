Отряд спецразведки вывез с оккупированной территории пленного морпеха ВСУ

Отряд спецразведки вывез с оккупированной территории пленного морпеха ВСУ1
- 4.07.2024, 10:28
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Украинские военные провели уникальную операцию.
Украинские разведчики провели успешную операцию и вывезли с оккупированной территории морского пехотинца, который полтора года находился в плену у оккупантов. Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.
Над сложной и многоэтапной спецоперацией работал отряд специальной разведки ВМС ВС Украины «Ангелы».
Украинский морпех попал в российский плен, выполняя задание. За это время он неоднократно становился жертвой и свидетелем пыток и издевательств над украинскими пленными. Все это время военнослужащие Отряда специальной разведки Военно-Морских Сил ВСУ «Ангелы» искали варианты, как вернуть его обратно. Они также постоянно поддерживали мать военнослужащего, которая работает учительницей украинского языка.
«До последнего момента я не могла поверить, что это все возможно. Год назад, на день морской пехоты, «Ангелы» приехали и пообещали его вернуть. Прошел год и Саша теперь дома. Я до сих пор не могу в это поверить. Большое спасибо ребятам за то, что вернули моего сына», — рассказала мать морского пехотинца Ольга.
Операцию по освобождению 29-летнего Александра разрабатывало Управление разведки Командования ВМС ВСУ, «Ангелам» удалось провести успешную эвакуацию и вернуть морпеха. Из соображений безопасности, детали операции не раскрываются.
Александр стал 69-м человеком, которого «Ангелы» эвакуировали на подконтрольную Украине территорию.
Мать с сыном встретились в кабинете командующего ВСМ ВСУ, вице-адмирала Алексея Неижпапы, который лично контролировал проведение операции на всех ее этапах.
«Мы помним обо всех. О каждом матросе, каждом офицере. Да, к сожалению, много наших ребят в плену, но мы всех пытаемся вернуть. Как сказал наш президент: «Мы каждого помним и каждого вернем». Не так быстро, как хотим, но мы будем прилагать максимум усилий», — отметил Командующий ВМС.