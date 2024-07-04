Как ускорить интернет на мобильном телефоне: способ, о котором мало кто знает 5 4.07.2024, 10:39

6,266

При помощи простых действий скорость можно увеличить почти в два раза.

Скорость интернета на мобильном телефоне часто зависит от множества различных факторов. Порой реальная скорость ниже заявленной провайдером и пользователи пытаются ее улучшить. Многие задаются вопросом, как ускорить Интернет на андроиде.

Автор YouTube-канала Китай Like показал, как при помощи простых действий в настройках можно увеличить скорость Интернета почти в два раза.

Проверяем скорость интернета

Скачиваем программу Speed Test и замеряем текущую скорость. У автора получилось 30,53 Мб/сек на загрузку и 7 ,39 Мб/сек на отдачу. У вас, разумеется, могут быть другие цифры.

Отправляемся в Настройки – находим Подключения и общий доступ – далее ищем Частный DNS сервер. По умолчанию он отключен.

Нажимаем имя хоста провайдера DNS и пишем dns.google.

Сохраняемся.

Снова запускаем Speed Test и измеряем скорость

У автора видеоролика скорость стала почти в два раза выше, чем была:

51,31 Мб/сек на загрузку

17,28 Мб/сек на отдачу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com