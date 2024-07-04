Как ускорить интернет на мобильном телефоне: способ, о котором мало кто знает

Как ускорить интернет на мобильном телефоне: способ, о котором мало кто знает5
- 4.07.2024, 10:39
- 6,266
При помощи простых действий скорость можно увеличить почти в два раза.
Скорость интернета на мобильном телефоне часто зависит от множества различных факторов. Порой реальная скорость ниже заявленной провайдером и пользователи пытаются ее улучшить. Многие задаются вопросом, как ускорить Интернет на андроиде.
Автор YouTube-канала Китай Like показал, как при помощи простых действий в настройках можно увеличить скорость Интернета почти в два раза.
Проверяем скорость интернета
Скачиваем программу Speed Test и замеряем текущую скорость. У автора получилось 30,53 Мб/сек на загрузку и 7 ,39 Мб/сек на отдачу. У вас, разумеется, могут быть другие цифры.
Отправляемся в Настройки – находим Подключения и общий доступ – далее ищем Частный DNS сервер. По умолчанию он отключен.
Нажимаем имя хоста провайдера DNS и пишем dns.google.
Сохраняемся.
Снова запускаем Speed Test и измеряем скорость
У автора видеоролика скорость стала почти в два раза выше, чем была:
51,31 Мб/сек на загрузку
17,28 Мб/сек на отдачу.