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Как ускорить интернет на мобильном телефоне: способ, о котором мало кто знает

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  • 4.07.2024, 10:39
  • 6,266
Как ускорить интернет на мобильном телефоне: способ, о котором мало кто знает

При помощи простых действий скорость можно увеличить почти в два раза.

Скорость интернета на мобильном телефоне часто зависит от множества различных факторов. Порой реальная скорость ниже заявленной провайдером и пользователи пытаются ее улучшить. Многие задаются вопросом, как ускорить Интернет на андроиде.

Автор YouTube-канала Китай Like показал, как при помощи простых действий в настройках можно увеличить скорость Интернета почти в два раза.

Проверяем скорость интернета

Скачиваем программу Speed Test и замеряем текущую скорость. У автора получилось 30,53 Мб/сек на загрузку и 7 ,39 Мб/сек на отдачу. У вас, разумеется, могут быть другие цифры.

Отправляемся в Настройки – находим Подключения и общий доступ – далее ищем Частный DNS сервер. По умолчанию он отключен.

Нажимаем имя хоста провайдера DNS и пишем dns.google.

Сохраняемся.

Снова запускаем Speed Test и измеряем скорость

У автора видеоролика скорость стала почти в два раза выше, чем была:

51,31 Мб/сек на загрузку

17,28 Мб/сек на отдачу.

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