закрыть
4 июля 2024, четверг, 11:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лунный заговор

  • Андрей Окунь
  • 4.07.2024, 10:42
  • 3,582
Лунный заговор
Андрей Окунь

Измена теперь и в Госдуме РФ.

Госдума продолжает держать планку невероятно полезного государственного органа. Калоотток ведь в любом организме нужен, правильно?

Вот и депутаты так же думают, поэтому «народный избранник» от партии ЛДПР Ярослав Нилов спросил главу «Роскосмоса» Юрия Борисова, были ли американцы на Луне.

«Относительно посещения американцами Луны. Как вы относитесь к различным интерпретациям относительно того, были-не были, Голливуд-не Голливуд?»

Ну, как бы понимаете: Нилов успешно держится линии партии, забыв, корчит ли он дурачка или на самом деле дурачком является. Так-то глубокий экзистенциальный вопрос.

Однако новый глава «Роскосмоса» неожиданно ответил, что американцы на Луне все-таки были. Ну, хоть с одним важным вопросом разобрались. Не прошло и ста лет.

Можно теперь и к более насущным вопросам вернуться. Например, на очередном заседании стоит выяснить, кто же на самом деле построил египетские пирамиды. А там постепенно доползем и до темы, куда девать нашу советско-российскую мумию под фамилией Ленин. В общем, у Госдумы куча дел, куча.

Андрей Окунь, «Телеграм»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох
Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип