Лунный заговор Андрей Окунь

4.07.2024, 10:42

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Андрей Окунь

Измена теперь и в Госдуме РФ.

Госдума продолжает держать планку невероятно полезного государственного органа. Калоотток ведь в любом организме нужен, правильно?

Вот и депутаты так же думают, поэтому «народный избранник» от партии ЛДПР Ярослав Нилов спросил главу «Роскосмоса» Юрия Борисова, были ли американцы на Луне.

«Относительно посещения американцами Луны. Как вы относитесь к различным интерпретациям относительно того, были-не были, Голливуд-не Голливуд?»

Ну, как бы понимаете: Нилов успешно держится линии партии, забыв, корчит ли он дурачка или на самом деле дурачком является. Так-то глубокий экзистенциальный вопрос.

Однако новый глава «Роскосмоса» неожиданно ответил, что американцы на Луне все-таки были. Ну, хоть с одним важным вопросом разобрались. Не прошло и ста лет.

Можно теперь и к более насущным вопросам вернуться. Например, на очередном заседании стоит выяснить, кто же на самом деле построил египетские пирамиды. А там постепенно доползем и до темы, куда девать нашу советско-российскую мумию под фамилией Ленин. В общем, у Госдумы куча дел, куча.

Андрей Окунь, «Телеграм»

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