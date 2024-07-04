Россия вылетела из десятки крупнейших экономик мира 6 4.07.2024, 10:52

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А в пересчете ВВП на душу населения российская экономика выглядит еще более бледно.

Падение рубля привело к тому, что Россия выбыла из десятки крупнейших экономик мира – если считать в абсолютных долларах, а не по паритету покупательной способности, как любит Путин, пишет The Moscow Times.

В 2023 г. российская экономика выросла на 3,6% – больше, чем мировая, но из-за ослабления рубля в долларах ее размер сократился на 10,8% – с $2,27 до $2,02 трлн, оценивает Всемирный банк (ВБ). В результате в его рейтинге размера экономик Россия опустилась с восьмого места на 11-е, пропустив вперед Италию, Бразилию и Канаду, хотя они в прошлом году росли медленнее: 0,9%, 2,9% и 1,1% соответственно.

Похожая ситуация произошла с Японией: из-за падения курса йены она опустилась на четвертое место, пропустив на третье Германию. Лидируют с огромным отрывом США: в абсолютных долларах американская экономика на треть больше китайской – $27,4 и $17,8 трлн соответственно.

В пересчете на душу населения Россия выглядит гораздо более бледно: ВВП в 2023 г. составил $13 817 по сравнению с $15 445 годом ранее – по этому показателю Россия опустилась на 86-е место (между Мексикой и Аргентиной).

Россия уже почти 20 лет находится в районе 10-го места в списке крупнейших экономик ВБ. Она то ненадолго входит в десятку, то вылетает из нее, когда случается очередной кризис или девальвация. Она попала в десятку в середине нулевых, когда экономика быстро росла, но в 2009 г. выбыла, вернулась, оправившись от кризиса, а в 2015 г. снова вылетела. В 2021 г. Россия опять была десятой, а в 2022 г. за счет аномального укрепления рубля поднялась на восьмое место.

В этом году Россия имеет шансы вернуться в десятку. Экономика растет почти так же быстро, как в прошлом году (МВФ прогнозирует 3,2%, опрошенные ЦБ аналитики – 2,9%), а рубль с начала года немного укрепился к доллару. По итогам года он снизится, ожидают большинство аналитиков, но доллар укрепляется по отношению к большинству валют (индекс DXY с начала года прибавил почти 3%).

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