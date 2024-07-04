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Reuters: Байден заявил, что пойдет до конца

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  • 4.07.2024, 10:56
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Reuters: Байден заявил, что пойдет до конца
Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США провел встречу с губернаторами штатов от Демократической партии.

Президент США Джо Байден заверил, что не собирается отказываться от участия в выборах.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Так, в телефонных разговорах со своей командой, во время встреч с демократами в Конгрессе и губернаторами американский лидер заявил, что не отказывается от участия в президентских выборах.

В звонках команде его президентской кампании Байден заявил, что «никуда не уходит».

«Никто меня не выталкивает. Я не выбываю. Я останусь в гонке до конца», - сказал он.

В среду Байден провел дистанционную встречу с губернаторами штатов от Демократической партии и заверил их, что будет баллотироваться.

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