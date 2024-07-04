Минчанка не хотела платить за съем жилья «треть зарплаты», но скоро передумала 2 4.07.2024, 10:55

2,430

На видео белоруска объяснила, почему переобулась в воздухе.

Минчанка Анастасия ради экономии снимала квартиру на пару с подругой и уверяла, что не готова тратить деньги на отдельное жилье. Уже через месяц съехала именно в такое и не жалеет: несмотря на дороговизну, по ее словам, плюсов в самостоятельном проживании гораздо больше.

Девушка выложила в TikTok пару видео — до и после переезда, которые привлекли внимание пользователей, пишет zerkalo.io.

В первом ролике, снятом в конце мая, Анастасия назвала отдельную «съемную хату» одной из тех вещей, за которые она «не готова платить или тратить денег больше, чем нужно».

«Потому что вы вообще видели цены на нормальную квартиру с хорошим ремонтом?» — риторически спрашивала девушка. Приличная квартира в аренду, по словам минчанки, стоила бы «треть ее зарплаты», а она не готова была столько отдавать «за место, где она просто спит».

В то время Анастасия снимала двухкомнатную квартиру вместе с подругой (еще раньше жила в проходной комнате, где через нее «сутками просто переступали другие девки»). За такой вариант соседки платили 240 долларов плюс коммуналку, и в целом он минчанку устраивал. Тем не менее девушка признавалась, что «регулярно мониторит сайты с квартирами», однако ничего лучшего за сопоставимую сумму ей найти не удалось.

«Платить еще 100 лишних баксов, чтобы у меня просто был красивый фон для тиктока — ну зачем?» — говорила она.

Впрочем, уже спустя месяц Анастасия выложила новое видео — из однушки, которую снимает в одиночку и платит 280 долларов, то есть на 40 больше, чем за арендованную комнату в двушке.

По словам девушки, она всегда жила вместе с кем-то: то в общаге, то с парнем, то с подругой, однако с последней «немного поругались» — и Анастасия решила съехать. «Я говорила, что не хочу платить за хату, но переобулась в воздухе», — признается она.

Квартиру девушка сняла не через агентство, а у собственника: «Я просто сутками мониторила объявления и позвонила через 8 секунд после его появления».

Самый большой минус жизни в одиночестве, кроме самого одиночества, — «что-то дорого получается как-то», говорит минчанка: сейчас она платит за однушку больше, чем на пару с соседкой отдавала за двушку. К тому же приходится самой все делать по дому и покупать хозяйственные мелочи.

«Но это того стоит: самый большой плюс — это то, что ты больше ни от кого не зависишь. <…> Ты можешь сделать здесь все, что захочешь, звать кого захочешь в любое время, можешь хоть нас*ать посреди комнаты», — утверждает Анастасия.

Кроме того, она теперь живет почти в центре, может спокойно добраться куда угодно, в дороге на работу проводит на полчаса меньше, а «вы представляете, насколько ценно это время утром».

«Если есть возможность жить одному, жить в нормальных условиях — не жалейте, просто съезжайте и радуйтесь жизни. <…> И вот когда ты какое-то время поживешь в таких условиях, ты больше никогда не захочешь возвращаться в канаву», — призывает девушка.

Многие комментаторы поздравили Анастасию с переездом и согласились, что «жить одному — это кайф». Кого-то ее ролики даже мотивировали съехать из общежития в отдельное жилье. Но есть и те, для кого совместное проживание вполне комфортно (или попросту пугает одиночество):

«Не представляю, как можно жить с кем-то, мне одной так комфортно».

«Живу одна с 18 лет (4 года) — понимаю, что никогда не хочу съезжаться в отношениях, неважно, сколько лет мы там вместе».

«Что делать, если съехала от подруги в другую хату и теперь страшно спать одной и жить в целом?»

«Одному скучно, предпочитаю к родителям съехать, если есть возможность, но не один, ну плюс если комната свободная есть».

«С мужиком в целом на таком же вайбе живу, что и одна. И позвать кого угодно в квартиру могу, и шастать в 5 утра по хате, как домовой. Не напрягаюсь от него (он от меня — да)».

«Арахнофобы, которые живут одни, — пожалуйста, скажите, что вы делаете, когда к вам заползает паук. Я серьезно, это целая трагедия».

«Если бы я один жил, я бы даже и не понял, что надо говорить, и что-нибудь бы сказал через неделю, так как пойму, что молчу неделю».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com