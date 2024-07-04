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ВСУ отошли из микрорайона «Канал» в Часовом Яре

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  • 4.07.2024, 11:05
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ВСУ отошли из микрорайона «Канал» в Часовом Яре

Микрорайон почти полностью уничтожен.

Украинские военные отошли из микрорайона «Канал» в Часовом Яре. Силы обороны заняли более выгодные позиции, но враг продолжает давить.

Об этом заявил спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

«Микрорайон «Канал», в который враг вошел, удерживать было не целесообразно. Это ведь угрожало жизни и здоровью военнослужащих. Позиции наших защитников были разрушены. Было принято решение командованием отойти на более защищенные, более заготовленные позиции», - рассказал он.

Однако, по данным спикера, там враг не прекращает своих активных боевых действий.

«У него есть какие-то определенные дедлайны, которые он не может выполнить несколько уже месяцев подряд, - взять город Часов Яр. Попытки его есть повесить свое трехцветное тряпье», - отметил Волошин.

Микрорайон оккупанты полностью уничтожили

3 июля аналитики DeepState сообщили, что оккупанты «полностью стерли» микрорайон «Канал» в Часовом Яру. Аналитики говорят, что оккупация этого микрорайона стоила россиянам огромных потерь. Также они фактически уничтожили все многоэтажки в жилом массиве.

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