ВСУ отошли из микрорайона «Канал» в Часовом Яре

ВСУ отошли из микрорайона «Канал» в Часовом Яре3
- 4.07.2024, 11:05
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Микрорайон почти полностью уничтожен.
Украинские военные отошли из микрорайона «Канал» в Часовом Яре. Силы обороны заняли более выгодные позиции, но враг продолжает давить.
Об этом заявил спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
«Микрорайон «Канал», в который враг вошел, удерживать было не целесообразно. Это ведь угрожало жизни и здоровью военнослужащих. Позиции наших защитников были разрушены. Было принято решение командованием отойти на более защищенные, более заготовленные позиции», - рассказал он.
Однако, по данным спикера, там враг не прекращает своих активных боевых действий.
«У него есть какие-то определенные дедлайны, которые он не может выполнить несколько уже месяцев подряд, - взять город Часов Яр. Попытки его есть повесить свое трехцветное тряпье», - отметил Волошин.
Микрорайон оккупанты полностью уничтожили
3 июля аналитики DeepState сообщили, что оккупанты «полностью стерли» микрорайон «Канал» в Часовом Яру. Аналитики говорят, что оккупация этого микрорайона стоила россиянам огромных потерь. Также они фактически уничтожили все многоэтажки в жилом массиве.