«У Лукашенко есть две цели» 7 4.07.2024, 11:08

3,598

Военный эксперт рассказал, что стоит за милитаристскими заявлениями диктатора.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» спросила военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко, не является ли нагнетание обстановки со стороны Минска обманным трюком, для того, чтобы Украина стянула войска к границе с Беларусью, ослабив свою группировку на других направлениях российской агрессии?

По мнению украинского эксперта, это вполне реалистичная оценка ситуации, поскольку белорусские власти занимаются этим с 2022 года, когда российские войска отступили с северного плацдарма, а позже даже покинули территорию Беларуси. «Минск постоянно стимулирует провокации, выступает с различными заявлениями относительно угроз, чтобы на него обращали внимание», - считает Коваленко.

Он считает, что в данном случае преследуются две цели. Первая направлена на внутреннего потребителя с тем, чтобы запугать местных жителей, что, якобы, есть угроза войны с Украиной, у которой есть «хищнические намерения» в отношении Беларуси.

«И это не изобретение Лукашенко. То же самое происходит в Приднестровье, где уже 30 лет распространяются разные домыслы волны о том, что вот-вот на них нападет Молдова, Украина, Румыния или НАТО. И минский режим это использует с 2022 года, чтобы отвлекать внимание белорусов от внутренних проблем – социальных, экономических и так далее», - приводит пример военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление».

Вторая причина этой информационно-психологической специальной операции Минска и Москвы по мнению Александра Коваленко заключается в попытке сковать силы ВСУ на северном направлении. «С 2022 года на границе с Беларусью находится существенное количество сил, которые предназначены для предотвращения возможных нападений с территории Беларуси, в том числе и российских войск. Это боеспособные подразделения и это сковывающий элемент, который как раз влияет на то, что мы их не можем использовать на каком-то другом важном участке реальных боестолкновений», - подчеркивает он.

И добавляет, что речь не идет о том, что будут перебрасываться силы с фронта, поскольку там и так ситуация тяжелая, а о том, что боеспособные подразделения ВСУ будут вынуждены оставаться на северных границах страны без возможности того, что они могут быть переброшены на усиление Покровского или Краматорского направления.

«Лукашенко регулярно заявляет, что ему угрожает Польша, Украина, вообще все НАТО. Единственное, в чем отличие нынешних заявлений – то, что начались угрозы применения ядерного оружия, которого сама Беларусь не имеет. Он уже в этой риторике соревнуется с Медведевым. Сейчас на территории Беларуси размещены подразделения, которые обеспечивают прикрытие средствами ПВО, технический персонал, комплекс РЛС, операторы комплекса РЭБ – то есть тыловое обеспечение, а не боевые штурмовые подразделения. На постоянной основе там находятся порядка 400 «вагнеровцев», которые занимаются подготовкой белорусских подразделений как регулярных войск, так и других силовых структур», - делится сведениями Александр Коваленко.

И в конце беседы замечает, что с интервалом в три-четыре месяца, скорее всего, из Минска еще будут звучать алармистские заявления об «угрозе» безопасности Республики Беларусь со стороны Украины и сопредельных государств Евросоюза. «Цикличность таких заявлений достаточно стабильна», - с сарказмом подытоживает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com