Лавров затравленно зарычал 2 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

4.07.2024, 11:08

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Россия получила увесистый пинок от Сербии.

Сербский президент Александр Вучич слово бы задался целью троллить великого геополитика, восседающего на усталой лошади ДБ-«дипломатии», лениво перебирающей копытами в африканской жаре.

Не успела еще отгреметь поразительная история с поставками снарядов «третьим странам» (с понятным конечным пунктом назначения), как Александр Вучич высказался об отношениях Сербии и Соединенных Штатов. По его словам, Сербия и США являются «союзниками в решающие исторические моменты».

«Это что же за решающие моменты?! - могла бы возопить «голосом флейты» какая-нибудь Захарова, - бомбардировки Белграда?!».

Да-да, было, да быльем поросло – как говорят у нас в народе. Четверть века прошло. Для Сербии далекий санкционный изгой может быть лишь партнером по случаю. Но стратегически Сербии интересен ЕС, западный мир.

Согласно Вучичу, США и Сербия имеют «давние партнерские отношения». Окончательно он добил кремлевских демагогов вот этими словами, обращенными к США: «Я надеюсь, что мы продолжим развивать наши отношения, основанные на взаимном уважении и понимании».

Из МИДа послышалось затравленное рычание.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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