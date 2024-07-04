Сколько мяса на самом деле должна содержать колбаса

Сколько мяса на самом деле должна содержать колбаса3
- 4.07.2024, 11:15
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Эксперты объяснили, как распознать качественный продукт.
Эксперты рассказали «Главкому», можно ли давать детям «детские» сосиски и сколько мяса должно содержаться в колбасе.
Можно ли давать «детские» сосиски детям и со скольких лет
Декан факультета пищевых технологий Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Лариса Баль-Прилипко отметила, что не все колбасные изделия и сосиски с названием «детские» можно давать детям. Эксперт отмечает, что сосиски нельзя давать малышам до 6 лет, только начиная со школьного возраста. Но продукт должен быть высочайшего качества, без примесей, в частности, без перца и фосфатов.
Сколько мяса должна содержать вареная колбаса: объяснение эксперта
По словам эксперта, еще 30 лет назад на прилавках украинских магазинов преобладали сосиски, сардельки и вареные колбасы. Потому что на этих продуктах производители зарабатывают больше денег.
Еще с прошлого века существует государственный стандарт качества (ГОСТ), согласно которому определялась доля мяса в колбасе. В частности, в продукте высшего сорта мяса должно было быть не менее 95% и только 5% другого сырья – яиц, сливок и молока. Если это первый сорт продукта, то доля сырья увеличивается до 20%, здесь могут быть растительные белки, мука и т.д.
Как выбрать качественную колбасу
Проверяем состав продукта. Если в колбасе содержится добавка Е1200, заменяющая долю мяса и увеличивающая массу, то продукт менее качественный.
Оболочка колбасы должна быть сухой или слегка влажной. Если она блестящая, брать такой продукт не стоит, он натерт маслом.
Цвет и смесь. Если колбаса насыщенного розового или красного оттенка, значит, в продукте содержатся красители, в частности нитрит натрия, опасный для здоровья. Консистенция колбасы должна быть гладкой и упругой.
Разрез колбасы не должен иметь воздушных пузырьков, это свидетельствует о нарушении технологии производства. Значит, в мясе было много влаги и его размораживали несколько раз.