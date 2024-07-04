«Оказалось, кое-кто не такой, хитрый как ему кажется» 3 4.07.2024, 11:21

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Как белорусские власти испугались закрытия границы.

Не знаю, кто принудил кое-кого к гуманизму, но дай Бог тому человеку здоровья. И новых аргументов. Потому что, видишь, как показала практика, добрым словом и убедительными аргументами можно принудить к гуманизму кого угодно, пишет Telegram-канал «Письма к дочери».

Главное, я считаю, к каждому человеку подобрать правильный аргумент. И потом уже не останавливаться. Потому что это только первый раз заниматься гуманизмом тяжело. А потом ничего. Человек ко всему привыкает. Может кое-кому даже еще и понравится.

Вот что кое-кому точно не понравится, так это если Польша закроет ему границы. То есть, сначала это не понравится, конечно, товарищу Си. Но потом, когда это уже не понравится, кое-кто тоже будет не рад.

После того, как польский президент намекнул в Китае, что китайский транзит может сильно пострадать из-за мигрантов, количество мигрантов, штурмующих польскую границу с белорусской стороны, сократилось до 50 человек в день. А раньше, бывало, штурмовали и по триста человек в день.

Ну то есть, кое-кто, как всегда, решил, что он тут самый хитрый. Все вокруг дураки, а он хитрый. И можно всех обмануть и отделаться малой кровью. Изобразить процесс постепенной нормализации приграничной обстановки, а потом вернуть все как было раньше.

Но оказалось, что не такие они дураки, как кое-кто думал. Или он не такой хитрый, как ему кажется. Потому что полякам не нужен процесс постепенной нормализации пограничной обстановки. Полякам нужно, чтобы их границы перестали закидывать мигрантами.

Но белорусские власти тонкие намеки (когда им говорят: уберите ваших мигрантов, а то мы закроем границы), как оказалось не понимают. Поэтому польские власти решили прибегнуть к более убедительным аргументам. С начала этой недели Польша начала усиленные проверки грузов, которые пересекают польскую границу по железной дороге.

Ну, потому что сразу закрыть границу так, чтобы никого кроме белорусских властей не обидеть, Польша не может. А ввести на границе усиленные проверки грузов может. И это такой намек, который, в отличие от вербальных интервенций, трудно игнорировать.

С усиленными проверками грузов груз из Китая до Европы по железной дороге может ехать не три-пять дней, а хоть все двадцать. Потому что усиленные проверки в любой момент можно еще больше усилить. Было бы желание.

Проверки на автомобильных переходах усилили до того, что фуры стоят там в очереди неделями. А если китайские грузы будут стоять в очереди на границе неделями, то в белорусском железнодорожном транзите не останется никакого смысла. Его не надо будет даже закрывать. Сам закроется.

Правда, не факт, что кое-кто может остановить мигрантов, даже если очень этого захочет. Потому что я уже не уверен в том, что кое-кто в состоянии контролировать свои границы и своих мигрантов.

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