Минчанин избил двух барменов за отказ ставить бывшей жене песню

Минчанин избил двух барменов за отказ ставить бывшей жене песню4
- 4.07.2024, 11:28
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Он подумал, что его бывшую оскорбили.
Минчанин избил барменов за отказ ставить бывшей жене песню. Подробности озвучили агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Центрального района.
В сообщении сказано, что в ту ночь 35-летний житель Минска гулял по городу со своей бывшей женой. Под утро они приняли решение зайти в бар, расположенный на проспекте Победителей, и сделали заказ. Женщина была выпившей, вела себя вызывающей и несколько раз просила девушку-бармена включить ей определенную музыкальную композицию, однако ей отвечали отказом. Случился словесный конфликт.
Минчанин решил, что его бывшую супругу оскорбили, и пошел на второй этаж заведения искать директора. Там он увидел второго бармена, спавшего на диване, разбудил его и спросил, является ли он владельцем заведения. Фигурант, не дождавшись ответа, стал избивать бармена. На шум прибежала девушка-бармен, попыталась оттащить злоумышленника, но он дважды ударил ее в голову. Разнять драку помогли посетители бара, которые вызвали милицию.