Минчанин избил двух барменов за отказ ставить бывшей жене песню 4 4.07.2024, 11:28

1,966

Он подумал, что его бывшую оскорбили.

Минчанин избил барменов за отказ ставить бывшей жене песню. Подробности озвучили агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Центрального района.

В сообщении сказано, что в ту ночь 35-летний житель Минска гулял по городу со своей бывшей женой. Под утро они приняли решение зайти в бар, расположенный на проспекте Победителей, и сделали заказ. Женщина была выпившей, вела себя вызывающей и несколько раз просила девушку-бармена включить ей определенную музыкальную композицию, однако ей отвечали отказом. Случился словесный конфликт.

Минчанин решил, что его бывшую супругу оскорбили, и пошел на второй этаж заведения искать директора. Там он увидел второго бармена, спавшего на диване, разбудил его и спросил, является ли он владельцем заведения. Фигурант, не дождавшись ответа, стал избивать бармена. На шум прибежала девушка-бармен, попыталась оттащить злоумышленника, но он дважды ударил ее в голову. Разнять драку помогли посетители бара, которые вызвали милицию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com