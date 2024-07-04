ГУР раскрыло, как перешедший на сторону Украины россиянин сжег корабль «Серпухов» 4.07.2024, 11:35

1,090

Новые подробности операции «Рыбалка».

Представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины объяснили, по каким именно причинам было принято решение показать общественности солдата Гогу, оказавшего весомую помощь в выведении из строя российского ракетного корабля «Серпухов» весной этого года.

Первой причиной, по мнению украинских разведчиков, является тот факт, что противник и так хорошо знает бойца Гогу, который является гражданином России и до недавнего времени был военнослужащим ВС РФ, то есть все его данные у противника есть.

Вторая ключевая причина: Гога - этнический украинец и в этой войне перешел на сторону Украины. Он будет воевать в легионе «Свобода России», входящем в структуру Сил обороны Украины.

Кроме того, Гога сам выразил желание выступить перед украинской общественностью и рассказать некоторые детали операции «Рыбалка», в результате которой получил повреждения корабль ВМФ РФ «Серпухов».

«Речь идет о пока еще гражданине РФ, но украинского происхождения. Все его предки родом из Украины. Таким образом, боец Гога решил вернуться в Украину и бороться с российскими захватчиками в составе легиона «Свобода России». Почему показали? Ну враг же прекрасно знает, кто совершил эту героическую акцию, кто забрал секретные документы, и понятно, что здесь для агрессора никакого секрета нет», — подчеркнул спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com