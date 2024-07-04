ГУР раскрыло, как перешедший на сторону Украины россиянин сжег корабль «Серпухов»
- 4.07.2024, 11:35
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Новые подробности операции «Рыбалка».
Представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины объяснили, по каким именно причинам было принято решение показать общественности солдата Гогу, оказавшего весомую помощь в выведении из строя российского ракетного корабля «Серпухов» весной этого года.
Первой причиной, по мнению украинских разведчиков, является тот факт, что противник и так хорошо знает бойца Гогу, который является гражданином России и до недавнего времени был военнослужащим ВС РФ, то есть все его данные у противника есть.
Вторая ключевая причина: Гога - этнический украинец и в этой войне перешел на сторону Украины. Он будет воевать в легионе «Свобода России», входящем в структуру Сил обороны Украины.
Кроме того, Гога сам выразил желание выступить перед украинской общественностью и рассказать некоторые детали операции «Рыбалка», в результате которой получил повреждения корабль ВМФ РФ «Серпухов».
«Речь идет о пока еще гражданине РФ, но украинского происхождения. Все его предки родом из Украины. Таким образом, боец Гога решил вернуться в Украину и бороться с российскими захватчиками в составе легиона «Свобода России». Почему показали? Ну враг же прекрасно знает, кто совершил эту героическую акцию, кто забрал секретные документы, и понятно, что здесь для агрессора никакого секрета нет», — подчеркнул спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.