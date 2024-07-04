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ГУР раскрыло, как перешедший на сторону Украины россиянин сжег корабль «Серпухов»

  • 4.07.2024, 11:35
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ГУР раскрыло, как перешедший на сторону Украины россиянин сжег корабль «Серпухов»

Новые подробности операции «Рыбалка».

Представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины объяснили, по каким именно причинам было принято решение показать общественности солдата Гогу, оказавшего весомую помощь в выведении из строя российского ракетного корабля «Серпухов» весной этого года.

Первой причиной, по мнению украинских разведчиков, является тот факт, что противник и так хорошо знает бойца Гогу, который является гражданином России и до недавнего времени был военнослужащим ВС РФ, то есть все его данные у противника есть.

Вторая ключевая причина: Гога - этнический украинец и в этой войне перешел на сторону Украины. Он будет воевать в легионе «Свобода России», входящем в структуру Сил обороны Украины.

Кроме того, Гога сам выразил желание выступить перед украинской общественностью и рассказать некоторые детали операции «Рыбалка», в результате которой получил повреждения корабль ВМФ РФ «Серпухов».

«Речь идет о пока еще гражданине РФ, но украинского происхождения. Все его предки родом из Украины. Таким образом, боец Гога решил вернуться в Украину и бороться с российскими захватчиками в составе легиона «Свобода России». Почему показали? Ну враг же прекрасно знает, кто совершил эту героическую акцию, кто забрал секретные документы, и понятно, что здесь для агрессора никакого секрета нет», — подчеркнул спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

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