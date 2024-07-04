Лукашенко обиделся на стихи 70-летнего пенсионера

Лукашенко обиделся на стихи 70-летнего пенсионера1
- 4.07.2024, 11:36
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Из суда Владимира Толкача забирала «скорая».
Суд Борисовского района приговорил 70-летнего Владимира Толкача к трем годам «домашней химии». Пенсионера признали виновным в оскорблении Лукашенко, сообщает правозащитный центр «Вясна».
Толкача задержали в сентябре 2023 года. Пенсионер получил 10 суток ареста. Во время обыска дома у него конфисковали компьютер, в котором нашли стихи Толкача. Экспертиза показала, что некоторые строки могут содержать оскорбления Лукашенко.
Во время суда пенсионеру стало плохо. На скорой его забрали в больницу, но через несколько часов процесс возобновили.