Лукашенко обиделся на стихи 70-летнего пенсионера 1 4.07.2024, 11:36

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Из суда Владимира Толкача забирала «скорая».

Суд Борисовского района приговорил 70-летнего Владимира Толкача к трем годам «домашней химии». Пенсионера признали виновным в оскорблении Лукашенко, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Толкача задержали в сентябре 2023 года. Пенсионер получил 10 суток ареста. Во время обыска дома у него конфисковали компьютер, в котором нашли стихи Толкача. Экспертиза показала, что некоторые строки могут содержать оскорбления Лукашенко.

Во время суда пенсионеру стало плохо. На скорой его забрали в больницу, но через несколько часов процесс возобновили.

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