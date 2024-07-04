Будет ли такое в России? Дмитрий Колезев

4.07.2024, 11:43

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Беларусь — опытный полигон для РФ.

С утра прислали ссылку и я с грустью посмотрел ролик белорусского игрового блогера Виталий Казунова с канала IXBT. Он только что провел десять суток в изоляторе на Окрестина за аватарку с БЧБ-флагом, которую поставил себе в фейсбуке в 2020 году. Блогер бодро отчитался о том, что Окрестина — «санаторий» (буквально), где вкусно и хорошо кормят, можно отдохнуть от новостей и пообщаться с интересными людьми. А также призвал всех следить за тем, что они пишут и репостят в интернете, а участникам протестов 2020 года — самим прийти к силовикам и написать явку с повинной (отделаетесь, говорит, штрафом и не придется сидеть в тюрьме — ну-ну). В общем, с точки зрения белорусских силовиков получился довольно эффективный акт пропаганды для запугивания определенного сегмента аудитории. Был ли призыв покаяться условием освобождения Казунова из изолятора, останется в тайне.

Как известно, с точки зрения репрессий, Беларусь — опытный полигон для России, и многие ноу-хау белорусских силовиков через некоторое время перенимаются их российcкими коллегами. Одна из фундаментальных вещей, которые пока еще отделяют Россию от Беларуси — то, что в РФ не наказывают за потребление запрещенного контента, только за его производство или распространение. А в Беларуси достаточно подписки на «экстремистский» канал, чтобы на абсолютно «законных» основаниях получить наказание.

Будет ли такое в России? Вероятность этого, к сожалению, велика. Вот и Маргарита Симоньян уже требует привлекать к ответственности за подписку на «антироссийские и террористические» чаты. Предлагается это под соусом борьбы с терроризмом после «Крокуса». Для реальной борьбы с реальными террористами толку от этого будет около нуля, зато легко представить, как вместе с чатами криминализуют подписку на каналы, а «антироссийскими» объявят примерно все независимые СМИ и медиа «иноагентов» в Telegram.

Не будем падать раньше выстрела, но прогноз тревожный.

Дмитрий Колезев, Telegram

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