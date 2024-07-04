На ксендза Анджея Юхневича завели уголовное дело после двух месяцев «суток» 4.07.2024, 11:45

В чем конкретно обвиняется священник из Шумилино — неизвестно.

В отношении настоятеля римско-католического прихода в Шумилино Анджея Юхневича начато уголовное дело, сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Ксендза Анджея Юхневича перевели в СИЗО после двух месяцев в ИВС. Против него возбудили уголовное дело, но в чем обвиняется священник — неизвестно.

Напомним, 8 мая после встречи священников и католической общины Витебской диоцезии в Шумилино силовики задержали клириков Анджея Юхневича и Павла Лемеха. В первый раз Юхневича осудили на 15 суток ареста за «несанкционированное пикетирование».

Священнику вменили в вину то, что в феврале 2022 года он разместил на фото своего профиля в Facebook изображение бело-красно-белого флага и флага Украины.

Потом Юхневичу три раза подряд добавляли по 15 суток. Срок очередного ареста закончился 2 июля, но ксендз не вышел на свободу из витебского ИВС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com