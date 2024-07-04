На ксендза Анджея Юхневича завели уголовное дело после двух месяцев «суток»
- 4.07.2024, 11:45
В чем конкретно обвиняется священник из Шумилино — неизвестно.
В отношении настоятеля римско-католического прихода в Шумилино Анджея Юхневича начато уголовное дело, сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».
Ксендза Анджея Юхневича перевели в СИЗО после двух месяцев в ИВС. Против него возбудили уголовное дело, но в чем обвиняется священник — неизвестно.
Напомним, 8 мая после встречи священников и католической общины Витебской диоцезии в Шумилино силовики задержали клириков Анджея Юхневича и Павла Лемеха. В первый раз Юхневича осудили на 15 суток ареста за «несанкционированное пикетирование».
Священнику вменили в вину то, что в феврале 2022 года он разместил на фото своего профиля в Facebook изображение бело-красно-белого флага и флага Украины.
Потом Юхневичу три раза подряд добавляли по 15 суток. Срок очередного ареста закончился 2 июля, но ксендз не вышел на свободу из витебского ИВС.