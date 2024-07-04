Зелье от Кима для Захаровой 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

4.07.2024, 11:56

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Да и весь Кремль стоило бы обрядить в кимовы штаны.

Прохладным дождем оросила новость Россию, сунутую в топку санкций великим геополитическим кочегаром современности – из Северной Кореи нам будут поставлять мыло и шампуни. Не исключены поставки джинсов. Правда, только «классических» - рваных, узких в стране чучхе не шьют.

Не подвел Ким-пирожок. Поспешил на помощь.

Но ведь надо же правильно потребить поставленное, показать пример народу. Он отвык от суровости поздних советских лет.

Поэтому для начала стоило бы обрядить в кимовы штаны всю верхушку – Лаврова, Пу, Мишустина, Володина. Да и всю Госдуму с Совфедом неплохо бы приодеть. Пусть ходят.

Что касается северокорейского шампуня, то, разумеется, все знают, кому в первую очередь следует его поставить – есть в МИДе одна вечно немытая голова. Ничто ее не берет. Может, зелье от Кима сотворит чудо? Посмотрим на результат.

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