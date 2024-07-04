В NASA раскрыли правду о «мохнатом НЛО» 4.07.2024, 12:03

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Оно связано с Илоном Маском.

Работники роскошного горного курорта в США были вынуждены ломать голову после того, как с неба упал таинственный объект. Спустя время правда о гигантском «мохнатом НЛО» наконец-то была раскрыта. Об этом пишет Daily Star.

Члены команды кемпинга Glamping Collective в Северной Каролине был озадачен в течение нескольких недель после того, как гигантский механический объект, покрытый материалом, который был описан как мех, упал на землю.

Теперь NASA предоставило дополнительную информацию о «мохнатом НЛО», назвав его «падающим космическим мусором» и подтвердив, что обломки на самом деле были частью спутника компании SpaceX — капсулы Crew Dragon, которая в прошлом году достигла Международной космической станции.

«Компания SpaceX подтвердила NASA факт возвращения в атмосферу аппаратуры ствола космического корабля Dragon после его полетов к Международной космической станции. При первоначальном проектировании ствола космического корабля Dragon оценивалась возможность его разрушения при входе в атмосферу, и прогнозировалось, что он полностью сгорит», — говорится в заявлении компании от 20 июня.

В пятницу, 21 июня, космическое агентство распространило заявление, в котором подтвердило, что стволы кораблей, обеспечивавших эти миссии, «вошли в атмосферу над Саудовской Аравией и Северной Каролиной, соответственно».

«NASA не располагает сведениями о каких-либо структурных повреждениях или травмах, полученных в результате этих находок», — говорится в заявлении. По словам официальных лиц, они ожидали, что обломки «сгорят при входе в атмосферу», но вместо этого они упали на землю, вызвав замешательство и беспокойство.

Издание отмечает, что еще трое жителей Северной Каролины наткнулись на упавшие обломки, которые, как считается, были из космоса. Один из фрагментов взорвавшегося оборудования был настолько тяжелым, что его невозможно было просто поднять. Два небольших объекта также были найдены жителями близлежащих округов Франклин и Джексон, расположенных в нескольких милях от роскошного курорта в Северной Каролине.

Эксперт-астрофизик доктор Джонатан Макдауэлл показал, что «мохнатая» природа обломков на самом деле является перетертыми углеродными волокнами. По словам ученого, хотя этот кусок «космического мусора» благополучно упал на отдаленную тропу, космические программы в последние годы стали опасно беспечными в отношении мест падения обломков.

«Риск для жизни и имущества довольно мал, потому что Земля — большая мишень и в основном не покрыта людьми, но он не крошечный. Мы видели несколько близких столкновений», — сказал он.

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