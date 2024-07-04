Исследовательница темы детства Путина рассказала о ранних годах жизни диктатора 4 4.07.2024, 12:07

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Детство российского диктатора окутано секретами и легендами.

Исследовательница темы детства Путина рассказала, почему от него могла отказаться биологическая мать. Детство российского диктатора Владимира Путина окутано секретами и легендами. По одной из версий, главу Кремля могли воспитывать не родные родители, а его отчимом мог быть грузин. Такое мнение высказала российско-американская журналистка, исследовательница детства Путина Джулия Иоффе в интервью «Радио Свобода».

По словам специалиста, существует альтернативная история рождения и раннего детства Путина.

«Насколько я понимаю, была россиянка, которая сказала, что она родила этого ребенка от россиянина, я думаю, вне брака, а потом вышла замуж за грузина, переехала в Грузию с молодым Володей Путиным. Отчим относился к нему ужасно и в принципе не воспринимал ребенка, которого мы сейчас знаем как Владимира Путина, как своего собственного», – предположила Иоффе.

Согласно этой теории, мать отдала его дальним родственникам в Ленинграде... Именно поэтому люди, которых называют родителями Путина, были гораздо старше. Нет другого способа объяснить, почему его родители настолько старше, считает исследовательница.

«Я знаю, что она (вероятная биологическая мать Путина, – ред.) много говорила об этом иностранным журналистам, и люди говорили, что она даже похожа на него. Не знаю», – сказала Иоффе.

Интервьюер подтвердил, что сходство было «невероятным». Впрочем, подтвердить или опровергнуть это невозможно.

По словам Иоффе, у маленького Путина не было в детстве игрушек. Он гонялся за крысами ради развлечения. Он рос во дворе и общался с другими детьми.

«Все эти взаимодействия были сосредоточены вокруг физической силы и насилия и строгой социальной иерархии. И это было твое развлечение. А также научиться читать людей... Вы не можете спрятаться от своего прошлого или скрыть многое... Дело не столько в игрушках и крысах, сколько в нищете и бедности той эпохи, а также в том, как она научила это поколение, что благосостояние не гарантировано, что всегда может быть хуже... Вот почему его дворец в Геленджике выглядит так... Я думаю, выросшие с деньгами люди, как правило, не украшают свои дома таким образом», – отметила журналистка.

Отметим, что по официальной версии, отец русского диктатора, Владимир Спиридонович Путин (23 февраля 1911 – 2 августа 1999), родился в селе Поминово Тверского уезда Тверской губернии, в 1933-1934 годах служил на подводном флоте, участник. После войны – мастер на заводе им. Егорова.

Мать диктатора, Мария Ивановна Путина, уроженка Шеломова (17 октября 1911 – 6 июля 1998), родом из села Заречье Тверского уезда Тверской губернии. Там она познакомилась с Владимиром Спиридоновичем, тоже работала на заводе, пережила блокаду Ленинграда.

Владимир Путин (родился 7 октября 1952 года) был третьим сыном в семье. Два его старших брата умерли еще до его рождения: Альберт – до начала Второй мировой войны, двухлетний Виктор – в 1942 году.

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