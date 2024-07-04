В очереди на польско-белорусской границе умер дальнобойщик 1 4.07.2024, 12:12

4,462

иллюстративное фото

Мужчина вышел из кабины фуры и потерял сознание.

В Польше недалеко от границы с Беларусью умер дальнобойщик, который стоял в очереди возле единственного открытого грузового погранперехода «Корощин», сообщает Dziennik Wschodni.

Трагедия произошла утром 3 июля в очереди грузовиков, ожидавших оформления на таможенном терминале в Малашевичах, в соседней с Корощином деревне. Один из водителей, 65-летний мужчина, вышел из кабины своей фуры и потерял сознание. Он так и не очнулся до приезда бригады скорой помощи, которая констатировала его смерть.

Погибший дальнобойщик был гражданином Польши. Эксперты исключили причастность третьих лиц к его смерти, тем не менее прокуратура назначила вскрытие.

Напомним, сейчас на границе Польши и Беларуси осталось только два действующих погранперехода — для грузового транспорта «Корощин» (с белорусской стороны «Козловичи»), а для легкового — пункт пропуска «Тересполь» (с беларусской стороны «Брест»). Движение через «Кузницу» было приостановлено на неопределенный срок 9 ноября 2021 года, а через «Бобровники» — 10 февраля 2023 года.

По данным сервиса Granica.gov.pl на 4 июля, в пункте пропуска «Корощин» для грузовых авто среднее время ожидания начала регистрации составляет 28 часов. Легковушки могут попасть к погранпереходу «Тересполь» за 8 часов, автобусы — за час.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com