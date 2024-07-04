В очереди на польско-белорусской границе умер дальнобойщик

В очереди на польско-белорусской границе умер дальнобойщик1
- 4.07.2024, 12:12
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Мужчина вышел из кабины фуры и потерял сознание.
В Польше недалеко от границы с Беларусью умер дальнобойщик, который стоял в очереди возле единственного открытого грузового погранперехода «Корощин», сообщает Dziennik Wschodni.
Трагедия произошла утром 3 июля в очереди грузовиков, ожидавших оформления на таможенном терминале в Малашевичах, в соседней с Корощином деревне. Один из водителей, 65-летний мужчина, вышел из кабины своей фуры и потерял сознание. Он так и не очнулся до приезда бригады скорой помощи, которая констатировала его смерть.
Погибший дальнобойщик был гражданином Польши. Эксперты исключили причастность третьих лиц к его смерти, тем не менее прокуратура назначила вскрытие.
Напомним, сейчас на границе Польши и Беларуси осталось только два действующих погранперехода — для грузового транспорта «Корощин» (с белорусской стороны «Козловичи»), а для легкового — пункт пропуска «Тересполь» (с беларусской стороны «Брест»). Движение через «Кузницу» было приостановлено на неопределенный срок 9 ноября 2021 года, а через «Бобровники» — 10 февраля 2023 года.
По данным сервиса Granica.gov.pl на 4 июля, в пункте пропуска «Корощин» для грузовых авто среднее время ожидания начала регистрации составляет 28 часов. Легковушки могут попасть к погранпереходу «Тересполь» за 8 часов, автобусы — за час.