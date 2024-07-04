«Да кто он такой ваш Соловьев?» 7 Телеграм-канал «Сеятель ветра»

4.07.2024, 12:14

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В российской пропаганде разгорается конфликт.

Дедам-пропагандистам дозвонился адепт Соловьева, который свято убежден в необходимости бомбардировки США.

Но неожиданно деды проявили трезвость мысли, и заявили, что Соловьев - никто, и все эти бредни про удар по Вашингтону, не более чем страшилка, не имеющая ничего общего с реальностью.

Молодцы дедуганы, всегда бы они принимали лекарства перед эфирами, цены бы им не было.

Но характерно, что одни пропагандисты буквально презирают и не уважают других, и не стесняются говорить об этом публично.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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