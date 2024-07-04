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Житель Гродно играл в «полтергейста», чтобы вернуть бывшую девушку

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  • 4.07.2024, 12:23
  • 1,460
Житель Гродно играл в «полтергейста», чтобы вернуть бывшую девушку

Девушка романтический жест не оценила.

В Гродно мужчина предпринял необычные действия, пытаясь привлечь внимание своей бывшей девушки, рассказали в милиции. В итоге, вместо встречи с возлюбленной, ему пришлось объясняться с силовиками.

Вечером в среду мужчина посетил дом на бульваре Ленинского Комсомола, где проживала его бывшая девушка, и намеренно повредил замок входной двери ее квартиры, напихав внутрь опилки и грязь.

Кроме того, он периодически включал и выключал электричество в подъезде, используя автомат в электрощитке на лестничной площадке.

Когда на место прибыли сотрудники милиции, мужчина объяснил, что хотел таким образом возобновить отношения с бывшей. Однако вместо романтического воссоединения его ждало разбирательство с силовиками.

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