Житель Гродно играл в «полтергейста», чтобы вернуть бывшую девушку

Житель Гродно играл в «полтергейста», чтобы вернуть бывшую девушку2
- 4.07.2024, 12:23
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Девушка романтический жест не оценила.
В Гродно мужчина предпринял необычные действия, пытаясь привлечь внимание своей бывшей девушки, рассказали в милиции. В итоге, вместо встречи с возлюбленной, ему пришлось объясняться с силовиками.
Вечером в среду мужчина посетил дом на бульваре Ленинского Комсомола, где проживала его бывшая девушка, и намеренно повредил замок входной двери ее квартиры, напихав внутрь опилки и грязь.
Кроме того, он периодически включал и выключал электричество в подъезде, используя автомат в электрощитке на лестничной площадке.
Когда на место прибыли сотрудники милиции, мужчина объяснил, что хотел таким образом возобновить отношения с бывшей. Однако вместо романтического воссоединения его ждало разбирательство с силовиками.