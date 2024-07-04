Белорусы могут ускорить получение шенгенской визы в Германию и Италию 2 4.07.2024, 12:30

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Есть несколько способов, но они подойдут не всем.

Сотрудник одного из агентств, которое помогает подавать документы на визу, в своем канале в тиктоке рассказал о нескольких лайфхаках, пишет nashaniva.com.

Сейчас, например, чтобы подать документы в консульство Германии, нужно ждать не менее 11 месяцев после записи через сайт.

Чтобы ускорить процесс, специалист советует получить приглашение от кого-то из родных из Германии. Это поможет получить визу за 3 месяца. Хотя срок может растянуться и до 5-6 месяцев.

Записаться в очередь на подачу документов в консульство Италии сейчас вообще невозможно. Однако выход есть, если вы владеете бизнесом, являетесь индивидуальным предпринимателем либо имеете частное унитарное предприятие. Также этот вариант подойдет для того, кто работает на ИП или ЧУП, которые могут подписать договор с итальянцами.

Как поясняет специалист, это может быть просто номинальный договор, который ни к чему не обязывает. Но он поможет подать документы на получение бизнес-визы, которая в основном ставится на год и более. Такую визу можно получить примерно за два месяца.

Мужчина рекомендует именно бизнес-визу в Италию, так как их выдают достаточно стабильно.

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