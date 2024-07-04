Выборы в США: рейтинг Трампа резко вырос 7 4.07.2024, 12:29

2,660

Отрыв между ним и Джо Байденом увеличивается.

После дебатов двух претендентов на пост президента США результаты опросов американских граждан показали, что рейтинг Дональда Трампа резко вырос. Он нарастил отрыв до 6 процентных пунктов, что усилило давление на Байдена, сообщает Bloomberg.

Так, опрос New York Times/Siena College показали, что Трамп опережает Байдена с поддержкой 49% против 43%. Почти такие же результаты опроса Wall Street Journal: Трамп - 48% против 42% Джо Байдена. Агентство отметило, что это наибольшее преимущество республиканца в обоих опросах.

«Опросы показывают, что беспокойство относительно возраста Байдена вызывает все больше недоверия американцев. Почти три четверти избирателей во время опроса Times сказали, что 81-летний президент слишком стар для этой должности - это на 5 пунктов больше, чем опрос перед дебатами, проведенный на прошлой неделе. А опрос Journal показал, что доля избирателей, которые считают, что Байден слишком стар, чтобы баллотироваться, выросла на 7 пунктов с февраля - до 80%», - говорится в материале.

Издание отметило, что согласно опросу, который проводился месяц назад, оба кандидата были на равных.

В то же время Bloomberg добавил, что результаты опроса CNN свидетельствуют о том, что 75% избирателей считают, что демократы имеют больше шансов выиграть пост президента в 2024 году, если номинантом на должность будет не Байден, а кто-то другой.

«Натиск неутешительных результатов опроса произошел в тот момент, когда кампания Байдена пытается подавить бунт среди некоторых законодателей-демократов и доноров, которые призывают его остаться в стороне и позволить другому кандидату противостоять Трампу. Байден, самый старый президент в истории США, показал неудачный результат во время дебатов на прошлой неделе, подогревая беспокойство, что он не сможет служить еще один четырехлетний срок», - подытожило издание.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com