За «подготовку убийства» Симоньян в России задержали 8-классника

За «подготовку убийства» Симоньян в России задержали 8-классника7
- 4.07.2024, 12:34
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Не обошлось в деле и без «украинского следа».
В деле о якобы «покушении» на российских пропагандисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак всплыли новые фигуранты, одним из которых оказался ученик восьмого класса Павел Р.
Об этом со ссылкой на СК РФ сообщили в связанном с последней Telegram-канале «Осторожно, новости».
По его данным, школьник был задержан еще 7 мая вместе со студентом колледжа связи Андреем Детковским и монтажником Сергеем Короленковым. Следствие вменяет им «подготовку к теракту», связывая с неонацистской группировкой «Параграф88».
Несмотря на столь серьезные обвинения, всем им была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.
Ранее, в июле 2023 года за «подготовку покушения» на Симоньян и Собчак были задержаны еще шесть человек.
Не обошлось в этом деле и без «украинского следа». Российские силовики утверждают, что задержанные действовали «по заданию СБУ».
«Согласно данным ФСБ, у подозреваемых тогда были изъяты автомат Калашникова, патроны, холодное оружие, нацистская символика, литература, а также средства связи и компьютеры с информацией, «подтверждающей преступные намерения», — рассказали в The Moscow Times.