«За раз собрал 500 грибов — целую гору!»4
- 4.07.2024, 12:39
- 2,702
Белорус научился безошибочно определять суперурожайные поляны.
Александр Горбацевич — блогер, сотрудник IT-компании и грибник, который точно знает, как преуспеть в тихой охоте.
«С детства ходил с отцом за грибами, когда приезжал с ним на его родину — в деревню Мостовая Пуховичского района, окруженную лесом. Как там не побродить с лукошком? А мой дядя, которого никогда не подводила грибная удача, вообще на этом умудрялся неплохо зарабатывать», — рассказывает Александр Горбацевич «БелТА».
Сам он особо полюбил тихую охоту после того, как лет 10 лет назад с семьей отправились в новое место и там внезапно обнаружили поляны, усыпанные боровиками. Тогда набрали около 400 белых на четверых.
«Такое я видел впервые! Уже тогда понял, что хочу найти снова такие фантастические поляны. Стал чаще наведываться в лес. Основной целью было изучение причин и закономерностей появления в тех или иных местах грибов и аналогии их повторения. Для меня это стало суперзадачей, которую хотелось во что бы то ни стало решить. И со временем я это сделал: научился безошибочно находить грибные локации», — уверяет Александр.
Для поиска таких полян IT-специалист использует около восьми научно достоверных факторов. В их числе — карта осадков, перепада температур на местности. Остальное собеседник рассказывать не стал — секрет мастера.
«Анализируя ситуацию, выезжаю на место и нахожу там десятки белых молодых грибов. Зрелище, я вам скажу, класс!» — не скрывает восторга Александр.
Как неискушенному грибнику, у которого нет своих меток урожайных мест, определить удачное направление?
«Следите за картой дождей на Яндекс-онлайн, — советует наш герой. — Осадки — самое важное для появления грибов. Так же как и ночное падение после дождя температуры до 8-9 градусов. Это температурно-влажностная провокация, вызывающая у грибницы стресс. Она воспринимает эту провокацию как сигнал, что наступили неблагоприятные условия и нужно размножаться. Поэтому если на момент понижения температуры в регионе последние несколько дней шли дожди, значит, грибы появятся на поверхности земли в течение 10-14 дней».
Пик сезона для сбора грибов — июль, август, сентябрь. В это время их столько, что после посещения леса Александру, как когда-то его дяде, на хобби удается неплохо заработать. С лукошком, полным грибов, он торгует на Комаровском рынке.
«Продать грибы не проблема, но выигрывают те, кто попал на первую волну. В середине июля прошлого года грибов в лесах было еще мало. Тогда на Комаровке торговали только лисичками. А однажды утром кто-то привез около 200 литров молодых белых грибов и выставил на них ценник 100 рублей за кило. Люди стали покупать: соскучились по боровикам», — говорит блогер.
Один из самых запомнившихся Александру походов в лес случился в прошлом году: «Это было что-то невероятное: в лесочке 100 на 200 метров собрали около 500 молодых дубовых белых грибов! Это целая гора!»
Кстати, блогер всегда очень тщательно готовится к посещению леса. Обязательно скачивает карту местности, а чаще передвигается с навигатором. «Заранее забочусь о том, чтобы телефон был полностью заряжен. Считаю, что настоящему грибнику в лесу заблудиться нельзя. А когда вожу по нему туристов, советую им держаться друг за друга, далеко не расходиться», — рассказывает он.
Мечты Александра, к слову, тоже из грибной сферы: он хочет если не улучшить, то повторить самую урожайную находку — найти на одной полянке много-много белых. «Думаю, моя лучшая грибная поляна еще впереди!» — резюмирует блогер.