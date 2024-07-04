«За раз собрал 500 грибов — целую гору!» 4 4.07.2024, 12:39

2,702

Белорус научился безошибочно определять суперурожайные поляны.

Александр Горбацевич — блогер, сотрудник IT-компании и грибник, который точно знает, как преуспеть в тихой охоте.

«С детства ходил с отцом за грибами, когда приезжал с ним на его родину — в деревню Мостовая Пуховичского района, окруженную лесом. Как там не побродить с лукошком? А мой дядя, которого никогда не подводила грибная удача, вообще на этом умудрялся неплохо зарабатывать», — рассказывает Александр Горбацевич «БелТА».

Сам он особо полюбил тихую охоту после того, как лет 10 лет назад с семьей отправились в новое место и там внезапно обнаружили поляны, усыпанные боровиками. Тогда набрали около 400 белых на четверых.

«Такое я видел впервые! Уже тогда понял, что хочу найти снова такие фантастические поляны. Стал чаще наведываться в лес. Основной целью было изучение причин и закономерностей появления в тех или иных местах грибов и аналогии их повторения. Для меня это стало суперзадачей, которую хотелось во что бы то ни стало решить. И со временем я это сделал: научился безошибочно находить грибные локации», — уверяет Александр.

Для поиска таких полян IT-специалист использует около восьми научно достоверных факторов. В их числе — карта осадков, перепада температур на местности. Остальное собеседник рассказывать не стал — секрет мастера.

«Анализируя ситуацию, выезжаю на место и нахожу там десятки белых молодых грибов. Зрелище, я вам скажу, класс!» — не скрывает восторга Александр.

Как неискушенному грибнику, у которого нет своих меток урожайных мест, определить удачное направление?

«Следите за картой дождей на Яндекс-онлайн, — советует наш герой. — Осадки — самое важное для появления грибов. Так же как и ночное падение после дождя температуры до 8-9 градусов. Это температурно-влажностная провокация, вызывающая у грибницы стресс. Она воспринимает эту провокацию как сигнал, что наступили неблагоприятные условия и нужно размножаться. Поэтому если на момент понижения температуры в регионе последние несколько дней шли дожди, значит, грибы появятся на поверхности земли в течение 10-14 дней».

Пик сезона для сбора грибов — июль, август, сентябрь. В это время их столько, что после посещения леса Александру, как когда-то его дяде, на хобби удается неплохо заработать. С лукошком, полным грибов, он торгует на Комаровском рынке.

«Продать грибы не проблема, но выигрывают те, кто попал на первую волну. В середине июля прошлого года грибов в лесах было еще мало. Тогда на Комаровке торговали только лисичками. А однажды утром кто-то привез около 200 литров молодых белых грибов и выставил на них ценник 100 рублей за кило. Люди стали покупать: соскучились по боровикам», — говорит блогер.

Один из самых запомнившихся Александру походов в лес случился в прошлом году: «Это было что-то невероятное: в лесочке 100 на 200 метров собрали около 500 молодых дубовых белых грибов! Это целая гора!»

Кстати, блогер всегда очень тщательно готовится к посещению леса. Обязательно скачивает карту местности, а чаще передвигается с навигатором. «Заранее забочусь о том, чтобы телефон был полностью заряжен. Считаю, что настоящему грибнику в лесу заблудиться нельзя. А когда вожу по нему туристов, советую им держаться друг за друга, далеко не расходиться», — рассказывает он.

Мечты Александра, к слову, тоже из грибной сферы: он хочет если не улучшить, то повторить самую урожайную находку — найти на одной полянке много-много белых. «Думаю, моя лучшая грибная поляна еще впереди!» — резюмирует блогер.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com