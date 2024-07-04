Минский двойник Райана Гослинга танцует на всех станциях метро 2 4.07.2024, 12:56

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Чтобы развеселить уставших прохожих.

Каждый раз, когда кажется, что в Беларуси редко происходит что-то яркое и безумное, на помощь приходит TikTok, пишет onliner.by. Сегодня от скуки нас спасает канал минчанина Димы, который, во-первых, называет себя двойником Райана Гослинга (с чем сложно спорить), а во-вторых — исполняет челлендж из разряда «его боялась социофобия». Парень решился станцевать на камеру на каждой без исключения станции минского метро, чтобы развеселить уставших прохожих. Смотреть эти ролики стоит хотя бы ради реакций на них.

Станции синей ветки уже стремительно заканчиваются. Сильнее всего почему-то стрельнул ролик на станции «Уручье» — 241 тысяча просмотров. Возможно, разгадка в том, как усиленно скромные белорусы пытаются делать вид, что ничего странного не замечают. Как индейцы, впервые увидевшие корабли Колумба и решившие, что это мираж.

Неплохо также зашел «Восток», причем дважды: зимой, под знаменитую Last Christmas от группы WHAM!.

И в мае, под популярный в TikTok звук Hot Summer Night. Количество одежды на Диме меняется, зажигательность танца и реакции смущенных прохожих — нет.

В комментариях горожане узнают себя, отмечая, что прошли рядом на такой-то секунде ролика. Некоторые даже спрашивают разрешения в следующий раз присоединиться к танцевальному флешмобу, на что вечнопозитивный «наш» Гослинг отвечает утвердительно. Как минимум однажды это уже произошло:

Станций еще много, так что, возможно, нас ждет флешмоб уровня забега Форреста Гампа, кто знает. И это прекрасно.

«Я ваш лучик позитива», — пишет Дима под роликами, и действительно, глядя на его самозабвенные танцы, даже забываешь про дожди за окном. Ему уже даже пошли заказы из других городов. «А можете в Могилев приехать и тут тоже станцевать?» — пишут под видео. К приятному удивлению, негативных комментариев практически нет. Разве что шутки про «а я думал, что ты умер в конце „Драйва“» — но это, как говорится, база.

Парня уже начали узнавать на улицах. Фотографии с фанатами он иногда постит в свой телеграмм-канал. И пожалуй, самая прекрасная из них выглядит вот так. Комментарии излишни.

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