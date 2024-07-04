Минский двойник Райана Гослинга танцует на всех станциях метро

Минский двойник Райана Гослинга танцует на всех станциях метро2
- 4.07.2024, 12:56
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Чтобы развеселить уставших прохожих.
Каждый раз, когда кажется, что в Беларуси редко происходит что-то яркое и безумное, на помощь приходит TikTok, пишет onliner.by. Сегодня от скуки нас спасает канал минчанина Димы, который, во-первых, называет себя двойником Райана Гослинга (с чем сложно спорить), а во-вторых — исполняет челлендж из разряда «его боялась социофобия». Парень решился станцевать на камеру на каждой без исключения станции минского метро, чтобы развеселить уставших прохожих. Смотреть эти ролики стоит хотя бы ради реакций на них.
Станции синей ветки уже стремительно заканчиваются. Сильнее всего почему-то стрельнул ролик на станции «Уручье» — 241 тысяча просмотров. Возможно, разгадка в том, как усиленно скромные белорусы пытаются делать вид, что ничего странного не замечают. Как индейцы, впервые увидевшие корабли Колумба и решившие, что это мираж.
@gggosling Так нужно ходить на работу или с работы? #танцы #метро ♬ son original - Electro Anthology
Неплохо также зашел «Восток», причем дважды: зимой, под знаменитую Last Christmas от группы WHAM!.
@gggosling Танцую на востоке #foryou #райангослинг #fypシ ♬ Last Christmas - ⭐️
И в мае, под популярный в TikTok звук Hot Summer Night. Количество одежды на Диме меняется, зажигательность танца и реакции смущенных прохожих — нет.
@gggosling кому рано на работу? #танцы #метро #переход ♬ son original - Electro Anthology
В комментариях горожане узнают себя, отмечая, что прошли рядом на такой-то секунде ролика. Некоторые даже спрашивают разрешения в следующий раз присоединиться к танцевальному флешмобу, на что вечнопозитивный «наш» Гослинг отвечает утвердительно. Как минимум однажды это уже произошло:
@gggosling Где танцуем с подписчиками? #рекомендации #рек ♬ original sound - <3
Станций еще много, так что, возможно, нас ждет флешмоб уровня забега Форреста Гампа, кто знает. И это прекрасно.
«Я ваш лучик позитива», — пишет Дима под роликами, и действительно, глядя на его самозабвенные танцы, даже забываешь про дожди за окном. Ему уже даже пошли заказы из других городов. «А можете в Могилев приехать и тут тоже станцевать?» — пишут под видео. К приятному удивлению, негативных комментариев практически нет. Разве что шутки про «а я думал, что ты умер в конце „Драйва“» — но это, как говорится, база.
@gggosling С днем влюбленных🔥❤️ #рек #рекомендации ♬ Smooth Operator (TikTok Remix) - Pandora's Box
@gggosling Оцените обстановку 🙌🕺🏼 #метро #танец #переход ♬ / (Forgotten) - mikeeysmind
Парня уже начали узнавать на улицах. Фотографии с фанатами он иногда постит в свой телеграмм-канал. И пожалуй, самая прекрасная из них выглядит вот так. Комментарии излишни.