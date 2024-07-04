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Клеймо на русском лбу

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  • Александр Невзоров
  • 4.07.2024, 12:56
  • 3,860
Клеймо на русском лбу

Теперь «хлопанье дверью» выглядит комично.

Разумеется, Россия заявила о разрыве с Парламентской ассамблеей ОБСЕ.

Русские, как всегда, припоздали.

«Выход» мог бы произвести впечатление, если бы свершился до того, как ПА ОБСЕ отымела Россию во все ее дипломатические и политические «дыры».

Теперь же «хлопанье дверью» выглядит комично.

Всхлипывая и «натягивая рваные штаны», РФ покидает влиятельнейшую международную организацию, в которую так долго и униженно просилась.

Надо сказать, что клеймо на русском лбу выжжено очень глубокое.

ОБСЕ признала Россию спонсором терроризма, а войну в Украине бессмысленным и феноменально кровавым преступлением.

Никаких других вариантов, кроме, как «сваливать» из ОБСЕ, России и не было оставлено.

Одна за другой рвутся пуповины,которые связывали русских с цивилизованным миром.

Понятно, что им «плевать» на это. Свою фальшивую «европейскость» они принесли в жертву глупости Путина и неандертальским «скрепам».

Тем самым, что велят им грабить, сажать и убивать.

Впрочем, все впереди.

Вероятно, у Слуцкого (смешной жлоб на трибуне) в ближайшее время появится возможность заявить о выходе из ООН и вообще всех мировых коллегий.

Россия с ее помоечностью, злобой и вечной ложью нигде не и никогда не будет терпима.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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