Клеймо на русском лбу3
- Александр Невзоров
- 4.07.2024, 12:56
- 3,860
Теперь «хлопанье дверью» выглядит комично.
Разумеется, Россия заявила о разрыве с Парламентской ассамблеей ОБСЕ.
Русские, как всегда, припоздали.
«Выход» мог бы произвести впечатление, если бы свершился до того, как ПА ОБСЕ отымела Россию во все ее дипломатические и политические «дыры».
Теперь же «хлопанье дверью» выглядит комично.
Всхлипывая и «натягивая рваные штаны», РФ покидает влиятельнейшую международную организацию, в которую так долго и униженно просилась.
Надо сказать, что клеймо на русском лбу выжжено очень глубокое.
ОБСЕ признала Россию спонсором терроризма, а войну в Украине бессмысленным и феноменально кровавым преступлением.
Никаких других вариантов, кроме, как «сваливать» из ОБСЕ, России и не было оставлено.
Одна за другой рвутся пуповины,которые связывали русских с цивилизованным миром.
Понятно, что им «плевать» на это. Свою фальшивую «европейскость» они принесли в жертву глупости Путина и неандертальским «скрепам».
Тем самым, что велят им грабить, сажать и убивать.
Впрочем, все впереди.
Вероятно, у Слуцкого (смешной жлоб на трибуне) в ближайшее время появится возможность заявить о выходе из ООН и вообще всех мировых коллегий.
Россия с ее помоечностью, злобой и вечной ложью нигде не и никогда не будет терпима.
Александр Невзоров, «Телеграм»