Пашинян заявил о готовности Армении к стратегическому партнерству с США

Пашинян заявил о готовности Армении к стратегическому партнерству с США3
- 4.07.2024, 13:26
Это обеспечит безопасность для всего Кавказа.
Армения готова повысить уровень отношений с США до стратегического партнерства, заявил премьер республики Никол Пашинян в поздравлении американскому президенту Джо Байдену по случаю Дня независимости.
По словам политика, такой шаг «будет способствовать созданию мирного и более благополучного будущего» для Армении, Южного Кавказа и самих США.
Пашинян отметил, что страны выступают за развитие сотрудничества в области безопасности, демократических реформ, укрепления устойчивости экономики, борьбы с коррупцией, и эта приверженность «нашла отражение в концепции повышения стратегического диалога между Арменией и США на уровень стратегического партнерства».
Премьер также подчеркнул, что Ереван «придает важность роли» Вашингтона в установлении мира в регионе и «глубоко ценит поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости, демократии, территориальной целостности и нерушимости границ Армении в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года».
В поздравлении американский народ называется «дружественным».
О планах Армении и США повысить уровень отношений до стратегического партнерства стало известно в июне на встрече министра иностранных дел республики Арарата Мирзояна с заместителем госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном. Отмечалось, что страны договорились углубить связи в предстоящем году.
Аналогичный статус отношений США имеют с Украиной. Такое партнерство предполагает получение помощи от Вашингтона в военных и экономических реформах, но не означает прямого вмешательства американской армии в возможный конфликт.