«Езжай на таможню — оформляй экспортную» 4.07.2024, 13:31

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Белорусы рассказали подробности о системе безтоварного выезда из Польши.

Польша ужесточила правила вывоза товаров в Беларусь. Теперь у туристов не получается оформить на границе возврат НДС. Проблемы с вывозом испытывают как те, кто вёз товар для перепродажи, так и частные лица.

— С 7 утра не отбили ни один VAT, не выпустили с товаром ни одного белоруса, — рассказал в TikTok пользователь Radekmij.

По его словам, тех, кто хочет вывезти товар, отправляют на таможню за разрешением.

— Если ты приехал сюда [в Польшу] за товаром, значит, будь любезен, езжай на таможню, оформляй экспортную [декларацию], проверяй этот товар на его законность — не находится ли он в санкционном списке, и только после этого можешь его вывозить, — объяснил он новый механизм вывоза.

В приграничных чатах туристы также сообщают, что на границе «неразбериха. Сделали практически бестоварный выезд из ЕС».

«Откуда они знают, везёшь ты для личного пользования или для перепродажи»

Новые правила введены после расширения пакета санкций ЕС. Они распространяются в том числе на некоторые потребительские товары, в том числе аппаратуру.

Санкции не должны распространяться на ввоз товаров для личного пользования. Однако источник MOST, который сейчас находится на границе, говорит, что таможенники не пропускают любые новые товары — как для перепродажи, так и для личного пользования.

— Откуда они знают, везёшь ты для личного пользования или для перепродажи, — объясняет он.

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