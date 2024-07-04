Губопиковец украл из сейфа $270 тысяч: история получила неожиданное продолжение 3 4.07.2024, 13:47

1,464

Станислава Якименко

Фото: TUT.BY

Найден любопытный документ.

Уже более семи лет белорусские силовики ищут бывшего сотрудника ГУБОПиК подполковника Станислава Якименко. Мужчину обвиняют в том, что 8 января 2017 года он похитил почти 270 тысяч долларов из сейфа с вещественными доказательствами. Позже выяснилось, что он уехал в Румынию, так как у него был паспорт этой страны. Затем Беларусь через Интерпол объявила его в розыск, мужчину задержали, но суд Румынии отказался выдавать своего гражданина. С того времени о жизни Якименко практически ничего не известно. Однако, покопавшись в архивах, «Зеркало» отыскало любопытный документ, который раскрывает некоторые детали истории экс-губопиковца.

Станислав Якименко, Бухарест, Румыния, 2018 год. Это единственное фото беларусского экс-силовика, опубликованное румынскими СМИ. Фото: TUT.BY

Покопавшись в архиве Румынского института правовой информации, мы обнаружили приговор Бухарестского апелляционного суда от 14 июня 2018 года по поводу депортации супруги экс-губопиковца. Такое требование предъявили к Румынии белорусские власти.

В документе не указаны полные имя и фамилия женщины, приводятся только первые буквы — V. N. (в одном из мест текста приговора видно окончание ее фамилии — yeva). Известно, что она гражданка Беларуси, родившаяся 16 апреля 1988 года (то есть сейчас ей 36 лет).

На заседании женщина рассказала, что ее муж — уехавший из Беларуси подполковник милиции, получивший гражданство. В приговоре, к слову, указано, что экс-губопиковец получил гражданство по решению румынского суда. Однако из документа не ясно, когда именно — до или после отъезда из Беларуси.

Также в суде выяснилось, что пара поженилась в Румынии и здесь же родился и их сын Якименко Т. Белоруска предоставила суду свидетельства о браке и рождении сына, и те были выданы в Бухаресте. Правда, когда именно, в приговоре не говорится.

Почему же белорусские власти вдруг потребовали выдачи жены экс-губопиковца?Прокуратура Московского района Минска сообщила румынской стороне, что белоруску обвиняли в нарушении двух статей Уголовного кодекса Беларуси: ч. 2 ст. 205 (Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в жилище) и ч. 2 ст. 209 (Мошенничество, совершенное повторно либо группой лиц). По данным ведомства, женщина «13 и 15 января 2015 года совместно с другими лицами под предлогом оказания интимных услуг похитила у нескольких потерпевших лиц денежные средства на общую сумму в два миллиона белорусских рублей (сумма указана до деноминации, а по курсу Нацбанка на 15 января 2015 года она равнялась 133 долларам. — Прим. ред.)».

Румынскому суду женщина заявила, что не согласна с обвинениями, а «вся эта история была подстроена, поскольку ее муж, гражданин Беларуси, пытался помочь оппозиции, передавая ей информацию в качестве подполковника милиции». Она также сказала, что ее супруг «хотел поехать в США, чтобы объяснить политическую ситуацию в Республике Беларусь, а именно то, что милиция борется с оппозицией». Белорусская оппозиция же, как заявила жена экс-губопиковца, «борется за демократическое общество и за отстранение от власти президента Лукашенко».

В апреле 2017 года TUT.BY сообщал, что подозреваемый в краже денег из сейфа ГУБОПиК экс-сотрудник был задержан в одном из румынских аэропортов при попытке вылета в США, но его отпустили, поскольку он являлся гражданином Румынии.

Также из приговора суда можно узнать, что белоруска имела разрешение на временное проживание в Румынии для иностранцев со статусом беженца. Документ был действителен до 13 апреля 2021 года (напомним, суд об экстрадиции состоялся в 2018-м).

Она также сообщила суду, что в 2018 году была студенткой литературного факультета Бухарестского университета. На заседании жена экс-силовика говорила, что «ей нравится жить в Румынии, у нее много друзей, как румынских, так и иностранных».

В итоге апелляционный суд Бухареста отказал властям Беларуси в выдаче женщины. Причиной стало то, что в Беларуси ее «жизнь или свобода будут под угрозой, она будет подвергнута пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению».

Также румынский суд констатировал «систематические нарушения прав человека, несоблюдение основных судебных и внесудебных гарантий, а также неоднократные злоупотребления со стороны белорусских властей в отношении лиц, находящихся под уголовным преследованием или связанных с политической оппозицией».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com