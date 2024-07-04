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Поляки на «фургоне Дядюшки Мокуса» устроили настоящий фурор на дорогах Беларуси

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  • 4.07.2024, 14:07
  • 4,368
Поляки на «фургоне Дядюшки Мокуса» устроили настоящий фурор на дорогах Беларуси

Белорусы реагируют на диковинный транспорт «как на сказку».

Недавно в Беларуси заметили очень необычный ретромобиль, колесящий по дорогам: в сети его уже сравнивают с фургоном Дядюшки Мокуса из мультфильма про поросенка Фунтика. Оказалось, владельцы «мультяшного» авто — супруги из Польши. Они рассказали «Лида ТВ» о своем средстве передвижения и впечатлениях от Беларуси.

Красный фургончик в стиле ретро — созданная вручную самоделка. Хозяин авто по профессии столяр, а его хобби — ретроавтомобили и антикварная мебель. Плодом обоих увлечений стал необычный автомобиль, который поляк создал своими руками. Его жена рассказала, что пишет стихи.

В свою очередь, белорусы реагируют на диковинный транспорт «как на сказку» и даже останавливают путешественников на трассе, чтобы сфотографироваться с ним.

Кстати, ретромобиль известен и в самой Польше — о нем даже писали местные СМИ. Создатель фургончика — пан Ежи из Лодзи — работал над своим детищем 10 лет и устраивает на улицах настоящий фурор: все хотят с ним сфотографироваться.

На капоте автомобиля красуется надпись Mercer 101d, однако такой марки, как и модели, в действительности не существует. Это уникальное авто, у которого нет аналогов в мире и конкретного прототипа. Впрочем, дизайн вдохновлен американскими моделями 1920-х годов, а базой послужило шасси от грузового фургона Mercedes 1980-х годов. Элементы корпуса изготовлены из мебельного дерева.

По словам Ежи, на вложенные в проект деньги можно было купить новый автомобиль высокого класса, но он ни о чем не жалеет.

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