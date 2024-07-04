Зеленский рассказал, как заставить Россию закончить войну уже в этом году

Зеленский рассказал, как заставить Россию закончить войну уже в этом году4
- 4.07.2024, 14:17
- 5,368
Президент Украины сделал заявление в контексте выборов в США.
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что уже в этом году можно заставить Россию прекратить войну против Украины.
Об этом глава украинского государства сказал в интервью для Bloomberg.
«Мы говорим, что касается будущего, следующего года и так далее - мы все можем продемонстрировать, что мы сильны. Мы все можем заставить Россию закончить войну в этом году. Мы все способны на это, когда мы все вместе. Продемонстрировать, что каждый из нас сильный лидер», - сказал Зеленский в контексте президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре.
Также президент высказал свое видение, при каких условиях помощь для Украины не будет уменьшена.
«Если люди в Соединенных Штатах Америки будут стоять крепко на своих принципах, поддерживая Украину, наши ценности, и не давать возможность нарушать все правила, законы, свободы, прав людей и демократии - не дадут эту возможность Путину, то и любой будущий президент Соединенных Штатов Америки не сможет в корне изменить отношение к Украине, а значит, не сможет уменьшить помощь», - подчеркнул Зеленский.