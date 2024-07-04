Зеленский рассказал, как заставить Россию закончить войну уже в этом году 4 4.07.2024, 14:17

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Владимир Зеленский

Президент Украины сделал заявление в контексте выборов в США.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что уже в этом году можно заставить Россию прекратить войну против Украины.

Об этом глава украинского государства сказал в интервью для Bloomberg.

«Мы говорим, что касается будущего, следующего года и так далее - мы все можем продемонстрировать, что мы сильны. Мы все можем заставить Россию закончить войну в этом году. Мы все способны на это, когда мы все вместе. Продемонстрировать, что каждый из нас сильный лидер», - сказал Зеленский в контексте президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре.

Также президент высказал свое видение, при каких условиях помощь для Украины не будет уменьшена.

«Если люди в Соединенных Штатах Америки будут стоять крепко на своих принципах, поддерживая Украину, наши ценности, и не давать возможность нарушать все правила, законы, свободы, прав людей и демократии - не дадут эту возможность Путину, то и любой будущий президент Соединенных Штатов Америки не сможет в корне изменить отношение к Украине, а значит, не сможет уменьшить помощь», - подчеркнул Зеленский.

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