Разлетелся в щепки: десантники ВСУ уничтожили пункт сбора пехоты РФ 4.07.2024, 14:28

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Удар нанесли на Харьковском направлении.

Российские оккупанты потеряли пункт сбора пехоты на Харьковском направлении. По нему отработали десантники 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ. Об этом сообщили на странице бригады в «Фейсбук».

Отмечается, что вражеский пункт засекли аэроразведчики бригады на вверенной им территории ответственности.

«Полоса ответственности 71-й отдельной егерской бригады под круглосуточным наблюдением авиаразведки. Сначала операторы БпЛА заметили несколько вражеских блиндажей в посадках Харьковщины, а затем нашли пункт сбора российской пехоты. Пилоты FPV несколькими ударами дронов-камикадзе уничтожили здание с оккупантами», — говорится в сообщении.

Также под раздачу попал блиндаж-убежище российских оккупантов, который располагался вблизи пункта сбора пехоты. Он тоже был уничтожен.

На опубликованных кадрах видно, как разлетаются в щепки здания с оккупантами.

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