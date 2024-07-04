Разлетелся в щепки: десантники ВСУ уничтожили пункт сбора пехоты РФ
- 4.07.2024, 14:28
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Удар нанесли на Харьковском направлении.
Российские оккупанты потеряли пункт сбора пехоты на Харьковском направлении. По нему отработали десантники 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ. Об этом сообщили на странице бригады в «Фейсбук».
Отмечается, что вражеский пункт засекли аэроразведчики бригады на вверенной им территории ответственности.
«Полоса ответственности 71-й отдельной егерской бригады под круглосуточным наблюдением авиаразведки. Сначала операторы БпЛА заметили несколько вражеских блиндажей в посадках Харьковщины, а затем нашли пункт сбора российской пехоты. Пилоты FPV несколькими ударами дронов-камикадзе уничтожили здание с оккупантами», — говорится в сообщении.
Также под раздачу попал блиндаж-убежище российских оккупантов, который располагался вблизи пункта сбора пехоты. Он тоже был уничтожен.
На опубликованных кадрах видно, как разлетаются в щепки здания с оккупантами.