Партизаны нашли тайные склады ракет Х-22 в Ленинградской области
- 4.07.2024, 14:42
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Координаты переданы украинским военным.
Российские войска хранят ракеты на складах в Ленинградской области. Партизаны провели разведку ракетных хранилищ.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Атеш».
«Наш агент разведал место хранения ракет Х-22 для Ту-22М3. Эти ракеты доставляются на аэродром Сольцы в Новгородской области для российских бомбардировщиков, используемых в атаках на территорию Украины», - говорится в сообщении.
По данным «Атеш», именно на аэродроме Сольцы не так давно ГУР вывел из строя три таких самолета.
«Возле ангаров склада размещено огромное количество военной техники, на которой транспортируются боеприпасы и для других видов вооружения. Детальная информация организации караульной службы, перемещения техники и личного состава была оперативно передана Силам обороны Украины», - добавили партизаны.