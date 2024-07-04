Партизаны нашли тайные склады ракет Х-22 в Ленинградской области 4.07.2024, 14:42

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Координаты переданы украинским военным.

Российские войска хранят ракеты на складах в Ленинградской области. Партизаны провели разведку ракетных хранилищ.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Атеш».

«Наш агент разведал место хранения ракет Х-22 для Ту-22М3. Эти ракеты доставляются на аэродром Сольцы в Новгородской области для российских бомбардировщиков, используемых в атаках на территорию Украины», - говорится в сообщении.

По данным «Атеш», именно на аэродроме Сольцы не так давно ГУР вывел из строя три таких самолета.

«Возле ангаров склада размещено огромное количество военной техники, на которой транспортируются боеприпасы и для других видов вооружения. Детальная информация организации караульной службы, перемещения техники и личного состава была оперативно передана Силам обороны Украины», - добавили партизаны.

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