Синоптики предупредили белорусов о «ложбине холода» 4.07.2024, 14:46

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Но будет и «аномальная жара».

Синоптики рассказали об «интересной и разнообразной» погоде в Беларуси в ближайшую неделю июля. В какие-то дни ожидается «обширная ложбина холода», а в другие — «аномальная жара» до +35°С, пишет telegraf.news.

«Следующая неделя будет разнообразная. Посмотрите, территория Беларуси находится на периферии обширной ложбины холода Х с центром над северной Атлантикой, и ближайшие пару дней [речь о 4 и 5 июля] на нашу территорию продолжит поступать воздух с океана, то есть прохладная с дождями погода сохранится», — сообщили специалисты Telegram-канала Nadvorie.

Однако уже 7 июля, по данным источника, в Беларусь придет жара с южной части России и температурой воздуха +29..+32°С. Такую погоду принесут завихрения Н, которые образуются на периферии ложбины холода Х.

«Затем опять Х расширит свое влияние. Потом снова вихрь и вновь 10 — 11 июля придет волна тепла с температурами под и за +30°С», — написали в Nadvorie.

По словам синоптиков, погодные колебания будут происходить на «активных атмосферных фронтах». «В общем, должно быть интересно», — дополнили в источнике.

Там также сообщили, что с 11 июля в Беларусь придет «аномально жаркая погода». «Температуры достигнут и, возможно, даже превысят отметки +35..+38°С в Украине и +33..+35°С — в Беларуси», — рассказали в Telegram-канале Nadvorie.

Белгидромет поделился подробным прогнозом на пятницу, 5 июля, и выходные, 6 и 7 июля. По данным синоптиков, 5 июля будет облачная с прояснениями погода, которую определят атмосферные фронты. По большей части страны пройдут дожди, а ночью по востоку — местами сильные ливни. Возможны и грозы как в дневное, так и в ночное время.

Ветер специалисты Белгидромета спрогнозировали на пятницу западный умеренный, а при грозах — порывистый. Ночью ожидается от +11 до +17°С, днем — от +19 до +25°С.

В субботу, 6 июля, на погоду будет влиять область повышенного атмосферного давления. В этот день осадки в целом не ожидаются, а вот слабый туман в отдельных районах и переменная облачность — да. Ветер будет юго-западный умеренный, а днем — порывистый местами.

В ночные часы воздух прогреется до +13°С, а днем температура составит +22..+29°С.

В воскресенье, 7 июля, кроме области повышенного атмосферного давления, погоду будут определять также теплые воздушные массы, которые пойдут с юго-запада Европы, а также фронтальный раздел в северо-западных и западных районах Беларуси.

В этот день — преимущественно без осадков, однако днем в северо-западной и западной части Республики ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. Ветер синоптики Белгидромета спрогнозировали южный порывистый, днем — сильный порывистый.

Ночью столбик термометра поднимется до +19°С, а днем 7 июля температура воздуха составит +25..+32°С.

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