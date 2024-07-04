Под Дрогичином легковушка попала под фуру
- 4.07.2024, 14:54
- 1,776
Погибли трое взрослых и десятилетний ребенок.
Четыре человека погибли при столкновении легковушки и фуры в Дрогичинском районе, сообщили в пресс-службе МВД.
Происшествие случилось днем 4 июля на 494-м километре трассы М10 граница РФ — Гомель — Кобрин. По предварительной информации, 45-летний водитель SsangYong выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру Scania, которой управлял 38-летний брестчанин.
В результате от полученных травм погибли водитель легкового автомобиля и три его пассажира (45- и 64-летняя женщины, а также десятилетняя девочка).
На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
Движение в районе дорожно-транспортного происшествия ограничено.