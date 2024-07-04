Под Дрогичином легковушка попала под фуру 4.07.2024, 14:54

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Погибли трое взрослых и десятилетний ребенок.

Четыре человека погибли при столкновении легковушки и фуры в Дрогичинском районе, сообщили в пресс-службе МВД.

Происшествие случилось днем 4 июля на 494-м километре трассы М10 граница РФ — Гомель — Кобрин. По предварительной информации, 45-летний водитель SsangYong выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру Scania, которой управлял 38-летний брестчанин.

В результате от полученных травм погибли водитель легкового автомобиля и три его пассажира (45- и 64-летняя женщины, а также десятилетняя девочка).

На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

Движение в районе дорожно-транспортного происшествия ограничено.

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