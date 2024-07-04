закрыть
4 июля 2024, четверг, 15:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Дрогичином легковушка попала под фуру

  • 4.07.2024, 14:54
  • 1,776
Под Дрогичином легковушка попала под фуру

Погибли трое взрослых и десятилетний ребенок.

Четыре человека погибли при столкновении легковушки и фуры в Дрогичинском районе, сообщили в пресс-службе МВД.

Происшествие случилось днем 4 июля на 494-м километре трассы М10 граница РФ — Гомель — Кобрин. По предварительной информации, 45-летний водитель SsangYong выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру Scania, которой управлял 38-летний брестчанин.

В результате от полученных травм погибли водитель легкового автомобиля и три его пассажира (45- и 64-летняя женщины, а также десятилетняя девочка).

На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

Движение в районе дорожно-транспортного происшествия ограничено.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох
Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип