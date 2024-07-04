Алиса с курятником Алексей Никитин, «Радио Свобода»

4.07.2024, 15:06

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В России наступило дремучее будущее.

Военный эксперт Forbes опубликовал материал о том, как на российскую бронетехнику дополнительно навешивают «курятники» – приваривают стальные конструкции, чтобы защитить ее от атак украинских fpv-дронов. Выглядит смешно, помогает средне, но без «курятников» у танков шансов выжить нет совсем – они горят и взрываются. С «курятниками» шансов тоже немного, но хоть что-то. Статью проиллюстрировали фотографией танка Т-62, который использовался в российской армии как минный тральщик. На борту этого старого корыта можно было разобрать надпись большими белыми буквами: Громозека. Военный эксперт Forbes, не читавший Кира Булычева, перевел название тральщика как Homosexual. Над ошибкой поржали с обеих сторон. Ее быстро исправили, автор убрал неверный перевод, но из российских информационных окопов еще долго доносилось: «вот так они всё и комментируют» и «русский язык надо учить». Потом затихло.

Признаюсь, я тоже в детстве не читал Булычева. Не любил я советскую фантастику для детей, да и вообще советскую фантастику не любил. Рассказам о выдуманных космических животных предпочитал книги Джеральда Дарелла, а Алисе Селезневой – Калле Блюмквиста. Ладно, выбор литературных произведений – дело вкуса, придираться не будем. Но человек, назвавший Громозекой старый танк с «курятником», не пожалевший на надпись труда и белой краски, советскую фантастику для детей, очевидно, читал. Он из тех пионеров периода заката Советского Союза, для которых и про которых эта фантастика писалась. И она им нравилась, цитировалась потом всю жизнь, как предыдущие поколения цитировали Ильфа и Петрова. Нравилось она, кстати, и советскому начальству, Булычев – лауреат Госпремии СССР 1982 года.

Что ж, прошло полвека, будущее наступило и для того поколения, и для всех нас. Это будущее мы видим отчетливо и ясно на фотографии, сделанной украинским дроном-разведчиком: старый танк Громозека с «курятником», подорванный в степях Украины.

Булычев определенно видел будущее как-то иначе, о старых танках он вроде бы не писал. Вот тут мне стало любопытно, и я решил все же посмотреть, о чем и как писал Булычев. Выбрал одну повесть и один мультфильм, решил, что смогу как-нибудь вытерпеть.

Я ошибся: досмотреть мультфильм с Громозекой сил не хватило – тоска унылая, к тому же сам космический археолог оказался не слишком выразительным персонажем. Конечностей у него много, но остротой ума автор монстра обделил, да и и энергией жизни не наполнил. А повесть я все же осилил. Кроме прочего, она про коммунизм, каким его видели советские ИТР конца семидесятых: четыре сорта бесплатного мороженого и бутерброды с сыром; золото никого не интересует; перемещения в пространстве мгновенны и неутомительны. Как говорится, бедненько, но чистенько. Все это изложено поскрипывающим пластмассовым языком. Но, главное, автору удалось создать иллюзию, что скромный межгалактический коммунизм все же возможен. В семидесятых, когда обещания другого фантаста и по совместительству бывшего Первого секретаря ЦК КПСС начинали стыдливо забывать, картинка хоть какого-нибудь грядущего коммунизма, хотя бы детская, была нужна. Так что Булычев со своими пионерами, бегающими в будущее, как на кухню родительской двухкомнатной хрущевки, пришелся очень кстати. Иногда, правда, советская реальность и у него просовывала свиное рыло, как в рассуждениях Алисы Селезневой, о том, что тех, кого не перевоспитать в духе коммунистической сознательности, нужно лечить. Хотелось спросить, не сульфозином ли собралась пользовать гостья из будущего несознательных жителей прошлого. Да уже не у кого. А в целом, книга скучноватая и тусклая, как цветные фото начала 80-х на советской пленке.

Забирайте все, что притащили в мою страну, грузите на Т-62 и валите отсюда

Между тем оказалось, что популярную полвека назад детскую книжку российский масскульт не забыл – недавно сняли новый фильм. Добросовестный исследователь, я решил посмотреть это кино тоже... но на этот раз не смог себя заставить. Меня мутило от предстоящего знакомства с фантазиями сценариста и режиссера, кем бы они ни были.

– Да провались он к чертям, ваш убогий псевдоголливуд с драками, блекджеком и приваренным космическим «курятником»! – буквально взвыл я. – А если это вдруг лирическая мелодрама, то пусть проваливается туда же. Не желаю о них ничего знать, не желаю их видеть и слышать. Забирайте своих Можейко и Булычева, Алису и Громозеку, всю свою фантастику для детей, взрослых и домашних животных, реальных советских пионеров и выдуманных пионеров будущего, забирайте все, что притащили в мою страну, грузите на Т-62 с «курятниками» и без, и валите отсюда, валите в ад, из которого вырвались, валите безвозвратно и навсегда.

Все их будущее, все, на что их в результате хватило, – это ржавый Т-62 «Громозека». До чего же предсказуемый, чтобы не сказать, единственно возможный результат путинского двадцатилетия.

Движение в будущее требует усилий. Падение в прошлое совершается легко и стремительно, но его последствия приходится исправлять нескольким поколениям. Этическое падение путинской России, случившееся на наших глазах, катастрофично, истинное будущее РФ оказалось дремучим прошлым. Теперь в это прошлое она пытается утащить за собой весь мир.

Алексей Никитин, «Радио Свобода»

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